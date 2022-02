Xiaomi Mi 11i 5G : le smartphone est (de retour) sous les 400 € pour la fin des soldes

À quelques jours de la fin des soldes d'hiver 2022, le Xiaomi Mi 11i compatible 5G fait l'objet d'un bon plan à saisir sur le site de l'opérateur SFR. Le smartphone de la marque chinoise est en effet de retour sous la barre des 400 euros.

Si vous avez raté le précédent bon plan Boulanger/Rakuten sur le Xiaomi Mi 11i, voici une bonne occasion de vous rattraper avec ce nouveau deal consacré au même smartphone.

Cette fois-ci, c'est la boutique en ligne SFR qui vous permet d'acquérir le Mi 11i de Xiaomi à moins de 400 euros. Alors que d'autres sites marchands le proposent à 449 euros, l'opérateur au carré rouge vend le Xiaomi Mi 11i à exactement 399 euros. Cela fait donc une économie de 50 euros.

Pour rappel, le Xiaomi Mi 11i est un téléphone équipé d'un écran de 6,81 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d'une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI. La partie photo se compose d'un capteur principal de 108 + 8 + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.