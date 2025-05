L’excellent iPhone 16 d’Apple s’affiche à un super prix, il va falloir faire vite !

Une double offre promotionnelle sur le site Carrefour vous permet d'avoir l'iPhone 16 à un super prix ! Pendant une durée de quelques heures, le smartphone signé Apple bénéficie de plus de 225 euros de réduction.

Jusqu'à ce mardi soir inclus, l'enseigne française Carrefour permet à ses clients porteurs de la carte de fidélité de faire une bonne affaire sur l'achat de l'iPhone 16. Disponible dans un coloris noir, le smartphone Apple avec 128 Go de stockage est au prix de revient de 742,05 euros au lieu de 969 euros.

La réduction globale de plus de 225 euros se fait grâce à une remise immédiate de 96 euros et à une remise fidélité de 130,95 euros. Pour information, celle-ci ira directement dans la cagnotte du compte client et pourra être utilisée dans le cadre d'un prochain achat effectué sur le site ou en magasin Carrefour.

Lancé en même temps que l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 d'Apple dispose d'un écran Super Retina de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, une densité de 460 ppi et une luminosité maximale de 2000 nits.

Compatible avec Apple Intelligence, l'iPhone 16 de base inclut également la puce A18, une mémoire vive de 8 Go de RAM et une batterie de 3561 mAh avec la charge rapide. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile iOS 18.

Concernant la partie photo/vidéo, les futurs propriétaires auront l'occasion de profiter d'un double capteur de 48 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP consacré à la prise de selfies. Enfin, la connectivité de l'iPhone 16 comprend essentiellement la norme Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un port USB Type-C.