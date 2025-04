Et si le Jedi Mace Windu revenait dans Star Wars ? Des cadres de la franchise en discutent déjà

Et si Mace Windu, le maître Jedi incarné par Samuel L. Jackson dans la prélogie, faisait finalement son retour dans Star Wars ? L'idée a fait son chemin dans l'esprit de plusieurs cadres de la franchise, dont Dave Filoni, directeur de la création chez Lucasfilm.

Chez Disney, et particulièrement avec Star Wars, rien n'est jamais figé dans le marbre. Depuis quelques années maintenant, de nombreux personnages de l'univers de George Lucas ont fait un retour inattendu sur le petit/grand écran. On pense évidemment à Ian McDiarmid, qui a incarné une dernière fois l'empereur Palpatine dans Star Wars IX : l'Ascension des Skywalker. Ou encore à Ewan McGregor dans la série Obi-Wan ou Hayden Christensen dans Ahsoka. L'interprète d'Anakin Skywalker/Dark Vador doit d'ailleurs revenir devant les caméras dans la seconde saison d'Ahsoka, aux côtés de Rosario Dawson.

Dans cette liste, il faut également évoquer Temuera Morrison, qui près de 20 ans après l'Attaque des Clones, a renfilé l'armure de Boba Fett dans The Book of Boba Fett sur Disney+. Vous l'aurez compris, tout est possible chez la firme aux grandes oreilles. Et face à cette avalanche de come-back, certains réclament à corps et âme de faire leur retour dans une galaxie lointaine, très lointaine.

C'est notamment le cas de Samuel L. Jackson, qui rappelle régulièrement à quel point il meurt d'envie d'incarner à nouveau le maître Jedi Mace Windu. Néanmoins, son cas est un peu plus compliqué… Pour cause, le personnage est officiellement mort après avoir tenté d'arrêter Palpatine dans La Revanche des Sith. Malgré tout, une règle d'or subsiste depuis quelques années chez Marvel comme chez Star Wars : pas de corps, pas de mort.

Le retour de Mace Windu ? Des cadres de Star Wars en discutent déjà

Dans une interview récente, l'acteur américain explique avoir commencé à tâter le terrain avec Bryce Dallas Howard. L'actrice/productrice/réalisatrice américain a notamment signé des épisodes de The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Skeleton Crew. Elle est donc en contact avec les têtes pensantes de la licence, et notamment Dave Filoni, directeur créatif chez LucasFilm.

Dans un entretien pour le podcast Happy Sad Confused, Bryce Dallas Howard affirme avoir discuté avec Dave Filoni d'un éventuel retour de Mace Windu : “Je suis allée directement le voir et je lui ai dit : Alors, parlons de Mace Windu et de l'endroit où il est. On peut juste parler de ça ? Parce qu'il est mort ? Vraiment ?”. Malheureusement, l'actrice s'est bien gardée de partager la réaction de Dave Filoni, mais en soi, on ne voit pas pourquoi Disney fermerait la porte à cette idée.

Le personnage est toujours extrêmement populaire auprès des fans, et il a eu le droit ses dernières années à ses propres aventures dans les comics Star Wars : Mace Windu (2017). Un second volume est également paru en 2024 et se déroulait juste avant l'ascension des Séparatistes et le début de la Guerre des Clones. Disney pourrait très bien adapter ces comics en série TV pour sa plateforme. Une occasion parfaite de faire revenir Samuel L. Jackson dans la peau de l'un des Jedi les plus puissants de l'univers, tout juste 20 ans après la Revanche des Sith.