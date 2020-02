Essential : la marque du cocréateur d’Android annonce sa fermeture

Essential est mort. La start-up d’Andy Rubin, le cocréateur de l’OS mobile Android, vient d’annoncer sa fermeture trois ans seulement après son lancement. La firme n’a pas survécu à l’échec commercial de son premier et unique smartphone, l’Essential Phone, et aux scandales ayant écorné la réputation de son illustre fondateur.

Essential ferme ses portes. La jeune marque américaine a annoncé sa fermeture définitive dans un communiqué publié ce mercredi 12 février 2020 sur son site web. L’Essential Phone 2, aussi appelé Project Gem, ne verra donc jamais le jour. En octobre 2019, Andy Rubin avait pourtant teasé un étonnant smartphone au form factor très allongé, sur son compte Twitter.

« Notre vision était d’inventer un paradigme informatique mobile qui s’intègre de manière plus transparente aux besoins de la vie quotidienne des utilisateurs. Malgré tous nos efforts, nous avons maintenant emmené Gem aussi loin que possible et, malheureusement, nous n’avons aucun moyen clair de le livrer aux clients » explique Essential. Le communiqué d’adieu d’Essential est accompagné de plusieurs vidéos présentant l’utilisation du smartphone mort-né. « Compte tenu de cela, nous avons pris la décision difficile de cesser les opérations et de fermer Essential » conclut la firme.

Lire aussi : qui est Andy Rubin, le père d’Android et de l’Essential Phone ?

L’échec de l’Essential Phone a condamné la start-up d’Andy Rubin

Lancée en 2017 suite à une levée de fond de 300 millions de dollars, Essential n’a tout simplement pas survécu à l’échec monumental de son premier smartphone, l’Essential Phone PH1. Uniquement commercialisé dans une poignée de pays (dont la France), le smartphone Android a rapidement subi une avalanche de problèmes de logiciel et de conception, notamment du côté de l’écran tactile et de l’appareil photo modulaire. Le smartphone d’Andy Rubin a rapidement fait un flop malgré des atouts indéniables. Pour rappel, l’Essential Phone est le premier smartphone Android du marché à avoir miser sur l’encoche, rapidement popularisée par l’iPhone X.

La mort d’Essential a aussi été précipitée par les scandales ayant ruiné la réputation d’Andy Rubin. Lorsqu’il était encore employé chez Google, Rubin aurait en effet contraint une collègue à le rejoindre dans une chambre d’hôtel pour avoir des relations sexuelles. Le cadre est aussi accusé d’avoir mis sur pied un vaste réseau de proxénétisme. Afin de protéger son image de marque, Google aurait versé 90 millions de dollars d’indemnités de départ au père d’Android pour l’écarter discrètement de l’entreprise. Dans ces conditions, Andy Rubin s’est rapidement mis en retrait de la direction d’Essential, en vain.

Plus aucune mise à jour pour l’Essential Phone

L’Essential ne recevra donc plus aucune mise à jour de sécurité, prévient l’entreprise. « La mise à jour de sécurité publiée le 3 février est la dernière mise à jour de l’équipe logicielle Essential. Votre smartphone continuera de fonctionner, mais nous ne fournirons aucune mise à jour ou assistance client supplémentaire » précise Essential dans son billet d’adieu. Néanmoins, l’entreprise s’est engagée à mettre en ligne son code source sur la plateforme GitHub. Essential espère que la communauté des développeurs prendra le relais pour proposer de futures mises à jour.

La mort de la start-up signe aussi la fin de Newton Mail, un client mail payant notamment disponible sur Android et iOS. Cloud Magic, le développeur de l’application, a en effet été racheté par Essential en février 2019. « Les utilisateurs actuels de Newton Mail auront accès au service jusqu’au 30 avril 2020 » annonce la firme. Que pensez-vous de la mort d’Essential ? Regrettez-vous le triste sort de la start-up d’Andy Rubin ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.