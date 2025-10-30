Encore un raté pour le Cybertruck, une mauvaise colle crée un rappel de 10 % des pick-up électriques

Le Cybertruck continue d’accumuler les déboires. Cette fois, Tesla rappelle des milliers d’exemplaires à cause… d’une colle mal appliquée. Un accessoire risquerait carrément de se décrocher en pleine conduite.

Depuis son lancement, le Tesla Cybertruck a enchaîné les rappels et les problèmes techniques. Vendu comme un pick-up futuriste et ultra résistant, il déçoit par une série de défauts inattendus. En début d’année, des livraisons avaient été suspendues à cause de pièces de carrosserie mal fixées. Aujourd’hui, le constructeur doit faire face à une nouvelle défaillance liée à un accessoire très prisé des acheteurs.

Tesla vient d’annoncer le rappel de 6 197 Cybertruck équipés de la barre lumineuse “Off Road Lightbar”, une option installée après achat via son service officiel. Ce composant, monté en haut du pare-brise, risquerait de se décrocher à cause d’une erreur dans l’application de la colle utilisée. Cela représente environ 10 % des 63 619 4×4 actuellement en circulation. Le défaut, purement matériel, nécessite cette fois une intervention physique en atelier.

Une erreur de collage force Tesla à rappeler plus de 6 000 Cybertruck

La barre lumineuse n’est pas une option proposée à la commande mais un accessoire installé sur demande, après livraison. Son taux d’adoption reste pourtant élevé, avec près de 10 % des Cybertruck concernés. Selon Tesla, le problème vient d’une mauvaise application de l’adhésif par les équipes de service. Plus de 600 réclamations ont été enregistrées, et un cas de décollement a été confirmé, sans accident ni blessure. Le constructeur remplacera les barres mal fixées par un nouveau modèle, installé avec du ruban adhésif renforcé et un système de fixation mécanique.

Ce rappel s’ajoute à une liste déjà longue de défauts rencontrés sur le Cybertruck. Garnitures extérieures qui se détachent, pédales mal fixées, enjoliveurs qui se décrochent : le pick-up accumule les incidents depuis sa sortie. Même si certains rappels récents ont pu être corrigés à distance par mise à jour logicielle, ce n’est pas le cas ici. Tesla invite les propriétaires à surveiller leur véhicule : un bruit anormal ou un léger jeu au niveau de la barre lumineuse peut indiquer un problème d’adhérence. Ce nouvel incident alimente encore les critiques sur la fiabilité de la production du 4×4 électrique, déjà mise en cause à de nombreuses reprises depuis son lancement.