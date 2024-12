Une enceinte portable de la marque JBL fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante sur le site Boulanger. À l'approche de la fête de Noël, la JBL Go 4 passe à moins de 36 euros grâce à la saisie d'un coupon de réduction.

Le coup d'envoi de la période de Noël sera donné dans une semaine et il est encore possible de faire de bonnes affaires. À quelques jours des fêtes de fin d'année, Boulanger vous permet d'avoir la JBL Go 4 à prix réduit. Affichée en temps normal à 39 euros, l'enceinte portable proposée dans un coloris noir est à 35,10 euros via le coupon AUDIO10 qui doit être mentionné manuellement lors de l'étape de la commande.

Conçue pour être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur, la JBL Go 4 est résistante à l’eau et à la poussière grâce à sa conception IP67. À propos des autres points forts de l'enceinte portable, elle dispose de la technologie Bluetooth 5.3, d'un haut-parleur de 45 mm, de commandes intuitives, d'un chargement via un port USB-C intégré et d'une batterie lithium-ion rechargeable lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 7 heures. Concernant l'autonomie, celle-ci peut être prolongée jusqu'à deux heures en appuyant simplement sur Playtime Boost. Pour terminer, l'enceinte Go 4 de JBL mesure 4,2 x 9,4 x 7,5 centimètres et affiche un poids de 190 grammes.