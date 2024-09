Une excellente enceinte de la marque Ultimate Ears est en promotion chez Leclerc. Pendant la période des French Days, la Megaboom 3 bénéficie d'une réduction non négligeable de 30 %. Focus sur ce nouveau bon plan !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les French Days de l'automne 2024 se poursuivent avec cette nouvelle offre qui nous vient du site E. Leclerc. Jusqu'au 6 octobre prochain, l'enceinte portable Ultimate Ears (UE) Megaboom 3 disponible dans un coloris noir est au prix de revient de 104,30 euros au lieu de 149 euros.

Pour bénéficier des 30 % de remise, il est vivement conseillé d'être titulaire d'un compte fidélité. Les 44,70 euros de réduction iront alors sur la cagnotte du compte client et pourront être utilisés au cours d'un prochain achat.

Idéale pour être reliée à distance à une tablette ou à un smartphone (fonctionnant avec Android ou iOS), la version Megaboom 3 de la marque Ultimate Ears est une enceinte qui a l'avantage de délivrer un son à 360 degrés. Grâce à sa conception étanche, l'appareil peut être immergé dans l'eau au cours d'une durée maximale de 30 minutes.

Résistante aux chocs, l'enceinte portable dispose d'une autonomie de 20 heures et d'une portée sans fil Bluetooth de 45 mètres. On peut aussi trouver une gamme de fréquence allant de 60 à 20000 Hz et une sensibilité sonore de 90 dB. Pour terminer, l'enceinte Ultimate Ears Megaboom 3 affiche des dimensions de 87 x 225 mm et un poids de 925 grammes.