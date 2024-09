L’enceinte Bluetooth Marshall Emberton II est à prix cassé à la veille des French Days

À quelques heures du début des French Days de l'automne 2024, Boulanger vous permet d'avoir l'enceinte Bluetooth Marshall Emberton II à prix cassé. Toutes les informations sur le bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

L'édition automnale des French Days 2024 débutera ce mardi 24 septembre. Certains sites e-commerce comme Boulanger ont déjà anticipé l'événement commercial. Jusqu'à ce dimanche 29 septembre, l'enseigne française vous propose, en tant que membre du Club, de bénéficier d'une remise de 70 euros sur l'achat d'une enceinte Bluetooth Marshall. Grâce à cette réduction, la Marshall Emberton II passe ainsi de 169,99 euros à 99,99 euros. Pour information, l'adhésion du Club Boulanger est gratuite et aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile.

Idéale pour être emmenée à la plage, à la montagne ou à la campagne, la version Emberton II de Marshall est une enceinte sans fil stéréo qui dispose d'un son multidirectionnel de 360 degrés et dynamique de 20 Watts. On trouve aussi la technologie sans fil Bluetooth 5.1, une conception résistante à l'eau et à la poussière grâce à la norme IP67, une autonomie estimée à 30 heures, une fonction charge rapide et un bouton de contrôle multidirectionnel de l'appareil (lecture/pause, pistes, volume et on/off).