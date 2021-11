Elon Musk vend plus de 3 millions d’actions Tesla suite à un sondage sur Twitter

Elon Musk vient de vendre plus de 3 millions d'actions Tesla. Suite à un sondage sur Twitter, le milliardaire s'est en effet délesté d'un montant de près de 5 milliards de dollars d'actions boursières.

Il y a quelques jours, Elon Musk, le fantasque fondateur de Tesla, a lancé un sondage sur Twitter. Le milliardaire demandait à ses followers s'il devait vendre 10% des actions Tesla en sa possession afin de payer des impôts. L'entrepreneur réagissait à un projet de loi visant à taxer les individus les plus riches en fonction de leurs actions en bourse.

Elon Musk s'est engagé à respecter les résultats du sondage. Rapidement, les abonnés se sont affichés en faveur de la vente. Plus de 57% des sondés souhaitaient que Musk vende une partie de ses actions Tesla. Chose promise, chose due : Elon Musk vient de vendre plus de 3 millions d'actions Tesla.

Elon Musk a vendu pour près de 5 milliards de dollars d'actions Tesla

Comme on peut le lire dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, Elon Musk a vendu pour près de 5 milliards de dollars (environ 4,4 milliards d'euros) d'actions Tesla par le biais d'un trust.

“Les actions ordinaires ont été vendues uniquement pour satisfaire aux obligations de retenue d'impôt de la personne déclarante”, peut-on lire dans le dépôt de la Securities and Exchange Commission. Dans le détail, le trust d'Elon Musk a d'abord cédé 3,5 millions d'actions d'une valeur de plus de 3,88 milliards de dollars. La fiducie a ensuite vendu plus de 930 000 actions d'une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars.

La vente de ce dernier bloc d'actions était prévue depuis septembre, montre le dépôt de la SEC. Il s'agit en effet d'une exigence fiscale liée à l'achat d'options. Le fondateur de Tesla savait qu'une partie de ses actions devait être rapidement vendue. In fine, le sondage Twitter n'était qu'une mise en scène. Les actions ont été vendues à des prix allant de 1 135,05 dollars à 1 196,23 dollars. Le sondage d'Elon Musk avait en effet plombé le cours de l'action Tesla de plus de 10%. Après cette vente, Elon Musk détient encore plus de 166 millions d'actions du constructeur automobile.