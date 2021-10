Donald Trump annonce l’arrivée de Truth, son propre réseau social, début 2022

Donald Trump vient d'annoncer le lancement de Truth. Evincé de Twitter, Facebook et de la plupart des plateformes, l'ancien président des Etats-Unis a mis au point son propre réseau social à destination de ses partisans et de ses soutiens adeptes des théories du complot.

La fin du règne de Donald Trump a été notamment marquée par sa guerre ouverte à l'encontre des réseaux sociaux. Après avoir bafoué les règles de modération des plateformes à plusieurs reprises (notamment lors de l'attaque du Capitole), l'ancien président des États-Unis s'est retrouvé banni de Twitter, Facebook, de YouTube et de la plupart des réseaux. Snapchat a également pris une mesure similaire pour incitation à la violence contre le politicien.

Agacé par les mesures prises à son encontre, Donald Trump a suggéré l'idée d'interdire Facebook et Twitter aux États-Unis. Dans la foulée, le milliardaire a promis de lancer son propre réseau social dans les mois à venir. Par le biais d'un communiqué paru ce 20 octobre 2021, Donald Trump a donc annoncé l'arrivée de Truth Social.

Trump va lancer une alternative à Facebook et Twitter

Avec ce médial social, le 45e président des Etats-Unis souhaite “résister face à la tyrannie des géants des technologies”, qui ont “utilisé leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix dissidentes en Amérique”. Comme toujours, Trump accuse Twitter, Facebook et consorts de vouloir faire taire ses partisans et, plus généralement, tous les républicains.

“Nous vivons dans un monde où les talibans ont une énorme présence sur Twitter, alors que votre président américain préféré a été réduit au silence. C’est inacceptable. Je suis enthousiaste à l'idée de partager mes pensées sur Truth Social et de reprendre le combat contre les Big Tech”, poursuit Donald Trump. Pour chapeauter le projet, il a mis sur pied le groupe Trump Media & Technology (TMTG). Cette organisation va proposer un service de vidéos à la demande et des podcasts.

Le réseau social Truth sera d'abord disponible en version beta sur invitation (à la manière de Clubhouse à ses débuts) dès novembre 2021. La version finale de la plateforme est prévue dans le courant du premier semestre de l'année prochaine. Trump espère surtout y attirer ses partisans.