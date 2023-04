Elon Musk a changé d’avis sur l’IA et développe un concurrent de ChatGPT pour Twitter 

Elon Musk n’est pas à un paradoxe près. Alors qu’il clame, avec plusieurs centaines de scientifiques de renom que l’Intelligence artificielle mène l’Humanité droit à sa perte, on apprend que Twitter se lance dans le développement d’un projet en rapport avec l’IA.

Elon Musk aurait engagé d’anciens chercheurs de DeepMind, l’entreprise spécialisée dans l’IA d’Alphabet, et acheté pas moins de 10 000 GPU H100 auprès de Nvidia. À en croire Business Insider, il aurait l’intention de concevoir une Intelligence artificielle générative basée sur un modèle de langage propre à Twitter.

Il y a peu encore, le PDG de Twitter clamait pourtant que l’IA est un véritable danger pour l’humanité. En quoi ce projet est-il moins nocif ? Il est encore difficile de se faire une idée de l’objectif final de Me Musk, car, selon des sources bien informées, le projet n’en est qu’à ses débuts. On peut pourtant extrapoler en disant qu’il mettra les capacités de son IA à profit pour tenter d’augmenter les profits de Twitter, un réseau social qui, de l’aveu de son PDG, subit une véritable hémorragie financière.

Elon Musk retourne sa veste et investit lourdement dans le développement d'une IA

Elon Musk a certes des moyens énormes, mais cela lui suffira-t-il pour voler la vedette au ChatGPT d’OpenAI ? Rien n’est moins sûr, car la startup a actuellement le vent en poupe, et grâce à des actionnaires tels que Microsoft, elle ne cesse de creuser l’écart avec ses concurrents. En à peine quelques mois, sa technologie s’est immiscée dans tous les aspects de notre quotidien. Que ce soit à travers le chatbot, désormais accessible depuis Bing, ou même dans le menu d’un Mac, ChatGPT et tous ses dérivés sont adoptés par toujours plus d’utilisateurs dans le monde.

Cela dit, dans le monde de la technologie comme partout ailleurs, rien n’est gravé dans le marbre. Twitter a payé des dizaines de millions de dollars dans des GPU Nvidia dédiés à l’Intelligence artificielle. Si le réseau social traverse réellement une grave crise financière, comme l’affirme son Chief Twit, un tel investissement ne peut être en pure perte.

Source : Business Insider