Nvidia met le cap sur l’IA et tourne la page des cryptos, « qui n’apportent rien d’utile à la société »

C’est par Michael Kagan, son directeur de la technologie, que Nvidia entérine son désintérêt complet pour le cryptominage. La compagnie veut maintenant se concentrer sur des solutions à l’intention de l’IA.

Un porte-parole de Nvidia a déclaré à The Guardian : « tous ces machins de crypto nécessitaient un traitement parallèle, et nous sommes les meilleurs [dans ce domaine], alors les gens ont programmé nos GPU pour les utiliser à cette fin. Ils en ont acheté beaucoup, puis tout a fini par s’effondrer, parce que cela n’apporte rien d’utile à la société ». Le message est clair, pour le fondeur californien, les cryptos, c’est du passé.

Nvidia a pourtant beaucoup profité de l’engouement pour le cryptominage. Il fut en effet une époque où il était impossible de trouver ses cartes graphiques « grand public » les plus performantes tant elles étaient prisées des mineurs de Bitcoin, au grand dam des « simples » gamers. Si Nvidia se défendait publiquement de soutenir ce marché, en limitant parfois les capacités de ses composants de manière logicielle, il a tout de même sorti plusieurs GPU dédiés à cette discipline. La Nvidia CMP 170HX, un temps considérée comme la meilleure carte graphique pour miner l’Ethereum, en est un exemple.

Nvidia oriente désormais ses ressources vers l’IA et dit adieu au cryptominage

Avant 2022, l’utilisation de plusieurs cartes graphiques pour résoudre des équations mathématiques complexes et valider les transactions sur la blockchain était un des rouages du système. Depuis, le paysage a changé. D’une part, avec l’adoption d’un algorithme de consensus moins énergivore, la Proof of stake, et d’autre part, avec l’avènement de l’Intelligence artificielle.

Lors d’une conférence qui s’est tenue la semaine dernière, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a annoncé la nouvelle orientation de son entreprise. Selon lui, l’IA générative va « réinventer presque tous les secteurs d’activité ». Sa compagnie récolte d’ores et déjà les bénéfices de l’engouement actuel pour ces nouvelles technologies. Des géants de la Silicon Valley tels que Microsoft, Oracle ou encore Amazon achètent déjà par dizaines de milliers les nouvelles puces dédiées à l’IA, les Nvidia A100 et autres H100.

Source : The Guardian