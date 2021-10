eFootball 2022 (PES) : les joueurs crient au scandale sur Steam, le jeu est une catastrophe !

eFootball 2022 (PES), le tout nouveau jeu de foot de Konami, vient de débarquer sur PC et sur consoles. Seulement, les joueurs ont rapidement déchanté devant la qualité médiocre du titre, entre des bugs à foison, un gameplay totalement raté et surtout un rendu graphique catastrophique.

Depuis plusieurs années maintenant, les joueurs ont le droit chaque année au traditionnel duel entre Call of Duty et Battlefield côté jeu de tir, et entre FIFA et PES côté jeu de foot. Seulement et ce n'est un secret pour personne, la simulation d'EA a toujours mobilisé le plus d'adhésion, à un tel point que Konami, les papas de PES, a décidé de prendre une décision radicale pour l'opus estampillé 2022.

Au revoir la formule traditionnel de l'épisode annuel payant, l'éditeur tokyoïte passe au format free-to-play et change au passage le nom de la série qui s'appellera désormais eFootball. Un tout nouveau départ donc pour la série. Et justement, ce eFootball 2022 a débarqué ce 30 septembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X/Series S et PC.

Konami avait promis dans cet épisode “des modèles et animations de joueurs plus réalistes, un moteur physique amélioré, des graphismes photoréalistes et bien plus encore”. Malheureusement, la réalité a rapidement effacé ces belles paroles, comme l'ont amèrement constaté les joueurs.

eFootball 2022 devient la meilleure raison de passer sur FIFA 22

À l'image d'un certain Cyberpunk 2077, le lancement de eFootball 2022 est une catastrophe. Le jeu est truffé de bugs (certains sont d'ailleurs très amusants), des fonctionnalités basiques sont absentes, les mécaniques de gameplay sont totalement ratées et surtout le rendu graphique laisse clairement à désirer.

Du clipping à la pelle, des mouvements robotiques d'un autre temps, des textures baveuses… Rien ne sauve le jeu dans ce domaine, et ce ne sont pas les animations faciales risibles et scandaleuses qui vont aider le titre à sortir la tête de l'eau. Toutefois, Konami peut se consoler en sachant que son jeu a battu un record : celui du pire jeu sur Steam. En effet, eFootball 2022 obtient seulement 9% de critiques positives sur les 10 884 avis déposés à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Que les fans de la franchise se rassurent, il y a toutefois de l'espoir que le jeu s'affine et s'améliore avec le temps… Certains studios ont démontré aux joueurs qu'il était possible de transformer un jeu raté en une pépite, à l'image d'un certain No Man's Sky par exemple. Ce sera à Konami de décider.