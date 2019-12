Microsoft Edge sur Windows 10 : la version Chromium sera installée automatiquement via une mise à jour

Sur Windows 10, Microsoft installera automatiquement le nouveau navigateur Edge basé sur Chromium. La firme a décidé de mettre une croix sur l’ancienne version et de forcer les utilisateurs à adopter la nouvelle mouture.

Après plusieurs mois passées en bêta, le nouveau navigateur Edge basé sur Chromium sera disponible en version stable le 15 janvier 2019, annonce Microsoft. À partir de cette date, une mise à jour sera poussée via Windows Update et écrasera automatiquement l’ancienne version sur Windows 10. En clair, le choix ne sera pas laissé aux utilisateurs. Ceux-ci passeront à la nouvelle version indépendamment de leur volonté. Il existe toutefois une exception.

Microsoft annonce la mise à disposition d’un outil aux entreprises afin que les administrateurs puissent bloquer l’installation automatique de Microsoft Edge basé sur Chromium sur les machines dans des environnements où les mises à jour automatiques sont activées. Seules les organisations auront donc un contrôle sur le déploiement de la nouvelle version.

Microsoft Edge est toujours bloqué à 5% de part de marché

Annoncé comme la bête noire de Google Chrome à son lancement en 2015, Microsoft Edge n’a jamais connu le succès escompté. Le navigateur avait pourtant une chance unique de bouleverser les habitudes, mais Microsoft n’a malheureusement pas trouvé la bonne formule. Entre son store d’extensions pauvre, la stigmatisation d’être l’héritier spirituel d’Internet Explorer et des fonctionnalités qui ne le distinguent pas vraiment de ses concurrents, le navigateur est resté bloqué à un peu plus de 5% de parts de marché sur ordinateur.

En considérant le seul système Windows, les chiffres sont à peine mieux : 6,25% selon les données de Netmarketshare. En optant finalement pour le noyau Chromium comme la plupart des autres navigateurs, Microsoft espère corriger le tir en proposant une version plus sécurisée, plus rapide avec un store d’extensions bien plus fourni. Les développeurs pourront très facilement porter leurs extensions Chrome sur Edge. La firme de Redmond propose d’ailleurs un outil baptisé Microsoft Edge Extension Toolkit pour rendre le processus encore plus rapide.

Source : Microsoft