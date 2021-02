Edge place l’historique directement dans la barre d’outils, la recherche devient beaucoup plus rapide

La recherche dans l'historique d'Edge est désormais bien plus rapide qu'avant. Microsoft a ajouté la fonctionnalité directement dans l'espace dédié à côté dans la barre d'outil de son navigateur, supprimant ainsi les quelques étapes pour accéder à l'inventaire des sites visités. Cette nouvelle option est disponible dès aujourd'hui.

Avec 600 millions d'utilisateurs au compteur, Edge enchaîne les mises à jour pour gratter les parts de marché de ses concurrents. Le mois dernier a apporté son lot de nouveautés, comme l'apparition des onglets verticaux et la suppression des cookies. Microsoft ne s'arrête pas là et déploie désormais une nouvelle fonctionnalité qui s'avère très pratique. Dès aujourd'hui, il est possible d'effectuer une recherche dans l'historique directement à partir de la barre d'outils.

De la même manière que l'on peut accéder rapidement aux téléchargements, il suffit de taper sa recherche dans le menu dédié pour retrouver les sites précédemment visités correspondants. Il est également possible d'effectuer la même manipulation pour lancer une recherche parmi les favoris. Pour accéder au menu de l'historique, on peut utiliser le raccourci clavier CTRL+H. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans la version 90.0.792.0 du navigateur.

This small change is now also available in the history menu (build 90.0.792.0) 👍. pic.twitter.com/hJVv3g5xbL — Leopeva64 (@Leopeva64) February 8, 2021

Retrouvez plus facilement votre historique avec cette nouvelle fonctionnalité de Edge

Jusqu'à maintenant, il était nécessaire d'utiliser l'option “Gérer l'historique” après avoir cliqué sur l'icône correspondante pour accéder à son historique et retrouver la page convoitée. Microsoft retire donc quelques étapes et rend la recherche beaucoup plus rapide grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Les autres navigateurs, eux, utilisent encore ce système, bien qu'il est possible que Chrome se voie à son tour doté cette barre de recherche, les deux applications partageant le même noyau.

À lire également – Chrome, Edge : un dangereux malware se diffuse dans une trentaine d’extensions, désinstallez-les rapidement !

Cet ajout est le dernier d'une longue liste étoffée par Microsoft depuis quelque temps. Depuis le début de l'année, Edge permet de synchroniser les onglets et l’historique entre tous les appareils, de prendre des captures d'écran plus facilement et de scroller dans la barre d'onglets. Le navigateur inclut également un outil de comparaison des prix, un générateur de mots de passe et a optimisé son processus de démarrage. Pour rappel, Windows 10 va automatiquement désinstaller l’ancienne version d'Edge au profit de Canary.

Source : Windows Central