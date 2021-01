Microsoft continue de creuser le fossé avec Chrome. Sur la version Canary du navigateur, il est désormais possible d'accéder aux téléchargements depuis la barre d'outils. S'affiche alors un menu déroulant depuis lequel l'utilisateur peut supprimer, copier ou retirer des fichiers téléchargés ou en cours de téléchargement.

Microsoft Edge continue doucement, mais sûrement de se doter de nouvelles fonctionnalités. Pour le mois de janvier 2021, le calendrier est déjà chargé, avec l'arrivée des onglets verticaux, de la suppression des cookies ou encore la détection automatique du lecteur PDF par défaut. Comme le rapporte un utilisateur de la version Canary de Microsoft Edge (version réservée aux Insiders), Microsoft a récemment introduit une fonctionnalité inédite sur son navigateur.

En effet, il est désormais possible d'accéder aux téléchargements depuis la barre d'outils. Jusqu'alors, il était nécessaire de se rendre dans les paramètres en cliquant sur les trois points en haut à droite ou bien en effectuant le raccourci clavier Ctrl+J. Plus besoin de quitter votre page désormais.

Gérer vos téléchargements en quelques clics

Une fois l'onglet téléchargements placé dans la barre d'outils, il suffit de passer la souris sur l'icône pour afficher un nouveau menu déroulant. Depuis ce menu, il est possible de gérer vos téléchargements, de supprimer l'historique de téléchargements et de modifier les différents paramètres en lien avec les téléchargements.

Dans la gestion des téléchargements, l'utilisateur peut ainsi accéder au fichier voulu dans le dossier de destination, copier le lien du téléchargement, signaler le contenu téléchargé comme non sécurisé, le supprimer ou bien le retirer de la liste des téléchargements. Comme le précise cet utilisateur, cet option est disponible sur la version Canary et la version de Microsoft Edge réservée aux développeurs.

On espère que cette fonctionnalité sera rapidement accessible pour tous les utilisateurs. Quoi qu'il en soit, les premiers utilisateurs saluent l'arrivée de cet outil, qu'ils jugent “bien, bien meilleur à ce que propose Chrome”. C'est en tout cas ce qui ressort des avis sur Reddit. Pour rappel, Edge permet enfin de synchroniser les onglets et l'historique entre tous les appareils. Cette fonctionnalité, déjà présente sur Chrome et Safari, manquait cruellement à l'attirail du navigateur de Microsoft.

Source : Reddit