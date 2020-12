Edge : onglets verticaux, suppression des cookies, voici les nouveautés attendues pour janvier 2021

Microsoft prépare une mise à jour de Edge pour janvier prochain, et celle-ci apportera son lot de nouveautés. Onglets verticaux, détection des lecteurs PDF ou encore la suppression des cookies non prioritaires, on fait le tour de ce qui vous attend pour le début de l'année à venir.

Edge est sur le point de se doter de nouvelles fonctionnalités, a annoncé Microsoft. Même si télécharger le navigateur depuis Chrome et Firefox est devenu compliqué, ces nouvelles options pourraient vous convaincre de passer sur le successeur d'Internet Explorer. La firme a visiblement conscience que la popularité de Edge provient de son interface minimaliste et de la possibilité de régler ses paramètres de vie privée, puisque les nouveautés présentées sont dans la lignée de ces qualités.

Déjà disponibles pour les utilisateurs de Edge Canary, ces fonctionnalités seront déployées lors d'une grande mise à jour qui aura lieu en janvier de l'année prochaine. Microsoft précise que certains devront attendre jusqu'à mars pour pouvoir en profiter. À noter également qu'Adobe recommande de désinstaller Flash Player en vue de l'arrêt de son support. Certains contenus risquent donc d'être affectés sur le navigateur.

Retrouvez les nouveautés à venir pour Edge

Après avoir permis aux utilisateurs Android de synchroniser leurs onglets avec leur PC, Microsoft continue son travail sur cet élément du navigateur en créant un message d'alerte lorsque ceux-ci s'apprêtent à fermer plusieurs onglets à la fois. Il sera possible d'empêcher l'ouverture de la fenêtre à l'avenir.

Autre grande nouveauté : l'apparition d'un bouton permettant d'organiser ses onglets à la verticale, sur la gauche du navigateur. Vous pourrez également prévisualiser les pages se trouvant dans vos onglets en passant votre souris dessus.

Microsoft a aussi travaillé sur la protection des données personnelles de ses utilisateurs, en laissant la possibilité de supprimer les cookies non prioritaires. Le navigateur sera capable de filtrer l'ensemble des cookies en fonction de votre recherche, ainsi que de les classer par nom, numéro et taille.

Enfin, Edge détectera le lecteur de PDF par défaut sur l'ordinateur de l'utilisateur et l'ouvrira automatiquement dans Windows 10 lorsque nécessaire. Microsoft a annoncé travailler sur une fonctionnalité qui fera apparaître une fenêtre avec la définition d'un mot sélectionné dans un document.

