Edge permet enfin de synchroniser les onglets et l’historique entre tous les appareils

Microsoft Edge propose enfin la synchronisation des onglets et de l'historique entre tous les appareils. Cette fonctionnalité, particulièrement appréciée des utilisateurs, est déjà présente sur Google Chrome et Safari.

Microsoft Edge continue de se mettre à la page. En effet, le navigateur de recherche vient de se doter d'une fonctionnalité particulièrement attendue et appréciée : la synchronisation des onglets et de l'historique entre tous les appareils. La firme de Redmond déploie progressivement cette fonctionnalité, de fait pas de panique si vous ne pouvez pas encore y accéder.

Pour activer ces deux options, il suffit de se rendre dans les Paramètres de Microsoft Edge, puis dans l'onglet Profils. Ici, il faudra cliquer sur Synchroniser, puis sur Activer la synchronisation. Les boutons pour l'historique et les onglets ouverts se situent juste sous le bouton dédié à la synchronisation des mots de passe. Notez toutefois qu'il faudra procéder à la même manipulation sur l'ensemble de vos appareils, que ce soit sur votre PC ou votre mobile.

Vos onglets partout, sur tous les appareils

Concrètement, à quoi sert la synchronisation des onglets ou “Tab Syncing” comme aime à l'appeler Microsoft ? Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez tout simplement retrouver vos pages ouvertes sur n'importe quel support : Android, iOS, PC sous Windows 10, mac, etc. Même principe pour l'historique de navigation. Pratique pour jongler par exemple entre votre ordinateur professionnel et personnel.

Pour rappel, cette fonctionnalité devait initialement débarquer durant l'été 2020. Finalement, la synchronisation des onglets entre Android et PC est arrivé pour les bêta testeurs et les développeurs en décembre 2020. Après quelques semaines de test, la fonctionnalité est opérationnelle et prête pour un déploiement à grande échelle.

Pour rappel, Microsoft a annoncé l'arrivée de plusieurs fonctionnalités inédites sur Edge en janvier 2021. Ainsi, les utilisateurs vont pouvoir organiser leurs onglets à la verticale. En outre, il sera possible de prévisualiser les pages se trouvant dans vos onglets en passant simplement la souris dessus.

Concernant le volet sécurité et confidentialité, les utilisateurs auront la possibilité de supprimer les cookies non prioritaires. Selon les derniers chiffres de Microsoft, Edge aurait séduit 600 millions d'utilisateurs depuis sa refonte sous Chromium en janvier 2020.

Source : The Verge