Microsoft Edge : le VPN intégré n’est pas aussi efficace qu’un VPN classique

Mieux vaut ne pas remplacer votre VPN actuel parce celui qui sera bientôt disponible dans Edge. En effet, ce dernier ne donne pas la possibilité de camoufler sa géolocalisation. De plus, il n’offrira que 1 Go de données gratuites par mois.

La semaine dernière, nous apprenions que le navigateur Edge est sur le point de se doter d’un VPN gratuit. Celui-ci permettra de chiffrer ses données de navigation grâce à la technologie de l’hôte DNS Cloudflare, afin de protéger sa vie privée sur le web. C’est un véritable tour de force de la part de Microsoft, qui pourrait devenir un véritable argument de vente auprès des utilisateurs indécis ou soucieux de leur anonymat.

Toutefois, il n’est pas certain que cette solution convienne à tout le monde. Le VPN d’Edge possède bien quelques avantages. Pour commencer, il empêchera votre FAI d’espionner votre activité sur Internet en remplaçant votre adresse IP par celle de Cloudflare et en créant une connexion sécurisée grâce à son tunnel de chiffrage. En revanche, certaines autres fonctionnalités pourtant essentielles manquent à l’appel.

Le VPN gratuit d’Edge ne permet pas de cacher sa géolocalisation

En effet, peu importe le nombre de couches de protection apportées par ce VPN gratuit, il sera impossible à l’utilisateur de camoufler sa géolocalisation. La technologie de Cloudflare n’a pas été développée dans ce but, aussi le VPN d’Edge ne pourra pas en bénéficier. En d’autres termes, les utilisateurs ne pourront pas se connecter à un serveur se trouvant dans un autre pays, pour avoir accès au catalogue Netflix de cette zone par exemple ou pour contourner les restrictions locales.

Qui plus est, ces derniers n’auront droit qu’à 1 Go de données gratuites par moi, en plus de devoir se connecter à son compte Microsoft. Cela est particulièrement étrange puisque CloudFlare Warp, de son côté, est entièrement gratuit. Pour l’heure, on ne sait pas si la firme de Redmond prévoit une version payante de son VPN ou non. Autrement dit, le VPN peut être une solution décente pour les internautes les moins exigeants, mais se retrouve rapidement limité pour les autres.

Source : Windows Latest

Prix Score Serveur Plus de filtres Pays Satisfait ou remboursé Max connexions

Trier par Prix Score Pays Délais de rétractation Connexions simultanées Serveurs

1 dès 2.89€ Satisfait ou remboursé 30 jours 5000 serveurs 6 connexions simultanées maximum 60 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de NordVPN. - 72% 2.89€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 58% 4.39€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 10.49€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

2 dès 7.82€ Satisfait ou remboursé 30 jours 5000 serveurs 5 connexions simultanées maximum 94 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN ExpressVPN. - 36% 7.82€/ mois Pendant 12 mois Souscrire - 23% 9.4€/ mois Pendant 6 mois Souscrire 12.18€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

3 dès 1.99€ Satisfait ou remboursé 45 jours 7000 serveurs 7 connexions simultanées maximum 90 pays couverts 9.1 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Cyberghost. - 83% 1.99€/ mois Pendant 36 mois Souscrire - 75% 2.95€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 69% 3.75€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 11.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

4 dès 1.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 3000 serveurs Connexions simultanées illimités 65 pays couverts 8.7 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 82% 1.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 69% 3.49€/ mois Pendant 6 mois Souscrire 11.19€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

5 dès 1.82€ Satisfait ou remboursé 31 jours 6500 serveurs 10 connexions simultanées maximum 78 pays couverts 8.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN PureVPN. - 81% 1.82€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 69% 2.95€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.6€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité