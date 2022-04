Microsoft Edge va bientôt se doter d’un VPN gratuit intégré

Microsoft Edge aura bientôt la possibilité de chiffrer une connexion Internet afin de protéger la vie privée et les informations de ses utilisateurs grâce à un VPN gratuit intégré. Le réseau sécurisé de Microsoft Edge est une fonction de prévisualisation qui n'est pas encore disponible pour tous. Il existe toutefois une page d'assistance à son sujet sur le site Web de Microsoft.

Selon un document d'assistance publié récemment sur le site de Microsoft, le navigateur Web Microsoft Edge va bientôt offrir un VPN gratuit. Le nouveau service VPN de la société s'appellera Microsoft Edge Secure Network. Il est intéressant de noter que Microsoft ne fait pas spécifiquement référence à la nouvelle fonctionnalité en tant que VPN, mais, tout comme un relais privé iCloud, elle fonctionne de la même manière.

Le réseau sécurisé d'Edge sera vraisemblablement alimenté par Cloudflare, l'un des hôtes DNS les plus fiables du secteur, et vise à protéger votre appareil et vos données sensibles lorsque vous naviguez. Cette fonctionnalité, qui en est au premier stade de développement, est disponible pour certains utilisateurs d'Edge Canary. Il ne s'agit pas d'un service VPN à part entière proposé dans des navigateurs concurrents comme Opera.

Comment fonctionnera le VPN intégré sur Edge ?

Selon Microsoft, la fonction de réseau sécurisé d'Edge envoie votre trafic via un tunnel crypté pour créer une connexion sécurisée, ce qui signifie que même les URL HTTP sont accessibles de manière sécurisée afin de rendre plus difficile l'obtention de vos données de navigation par des pirates et d'éliminer toute possibilité de suivi en ligne.

Grâce à ce VPN, Edge ne devrait donc pas enregistrer vos activités sous quelque forme que ce soit et empêchera votre fournisseur d'accès à Internet de trouver votre emplacement ou les sites que vous visitez.

Pour ceux qui s’inquiètent pour leur vie privée, Microsoft souligne dans son document d’assistance que « Cloudflare s'engage à respecter la vie privée et ne collecte qu'une quantité limitée de données de diagnostic et d'assistance ». La société promet de supprimer les données de diagnostic et d'assistance qu'elle collecte toutes les 25 heures. Enfin, bonne nouvelle pour tous les utilisateurs, les utilisateurs qui se connectent avec un compte Microsoft obtiendront 1 Go de données gratuites qu'ils peuvent utiliser chaque mois. Si vous souhaitez tout de même opter pour un VPN payant, vous pouvez aller consulter notre guide des 7 meilleurs VPN du marché.

Source : Microsoft