Ces écouteurs sans fil Xiaomi sont à petit prix pour la fin des French Days

Bonne affaire à saisir pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une paire d'écouteurs sans fil pas chère ! En ce moment, Amazon propose les Redmi Buds 6 Active à moins de 16 euros grâce à une réduction de plus de 35 %.

Alors que les French Days de l'automne 2024 prendront fin ce lundi 30 septembre 2024 au soir, Amazon en profite pour proposer à ses clients des écouteurs sans fil Xiaomi à petit prix. Disponibles dans un coloris bleu transparent, les Redmi Buds 6 Active sont à 15,76 euros au lieu de 24,57 euros.

Cela correspond à une remise immédiate de plus de 35 % par rapport au prix constaté au cours des 90 derniers jours. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite en point relais et qui bénéficie d'une garantie de deux ans.

Considérés comme des écouteurs intra-auriculaires, les Xiaomi Redmi Buds 6 Active sont équipés d'un pilote dynamique de 14,2 mm, de deux microphones et de la technologie Beamforming combinée à l'algorithme DNN-ENC. Cette fonctionnalité réduit efficacement le bruit ambiant et offre une qualité vocale cristalline, même dans des environnements venteux. On peut également trouver une autonomie maximale de 30 heures par l'intermédiaire du boîtier de charge fourni, une compatibilité avec la technologie sans fil Bluetooth 5.4, une protection IPX4 et une portée de 10 mètres. Enfin, les Redmi Buds 6 Active de Xiaomi affichent des dimensions de 32 x 17,8 x 18,5mm et un poids de 4 grammes chacun.