Les écouteurs sans fil Nothing Ear avec 40 heures d’autonomie sont à prix cassé

Vous avez besoin d'une paire d'écouteurs sans fil avec une grosse autonomie et la fonction réduction de bruit ? Optez pour les Nothing Ear qui sont proposés à prix cassé chez Amazon.

Amazon profite du début du mois de mars 2025 pour casser le prix d'une paire d'écouteurs de la marque Nothing. En ce moment, les Nothing Ear proposés dans un coloris blanc sont à 99 euros au lieu de 149 euros grâce à une remise immédiate de près de 35 % de la part du célèbre site e-commerce. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Sortis il y a près d'un an, les Ear de Nothing sont considérés comme des écouteurs intra-auriculaires. Ils embarquent des drivers dynamiques de 11 mm, une réduction de bruit intelligente jusqu'à 45 dB, une plage de fréquence de 5000 Hz, un triple microphone, une double connexion Bluetooth, un égaliseur avancé avec 8 bandes de fréquences, un profil sonore personnalisé et une autonomie pouvant atteindre les 40 heures d'utilisation.

La paire d'écouteurs dispose également d'une étanchéité IP54, de quatre codecs, d'un port de chargement en USB Type-C et d'une compatibilité avec Android 5.1 (ou modèle supérieur) et iOS 11 (et version ultérieure). Pour plus d'informations, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test des Nothing Ear.