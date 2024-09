Avis aux fans de musique en tout genre ! Si vous recherchez des écouteurs sans fil très endurants, sachez que les Nothing Ear (a) sont vendus à prix cassé sur le site Amazon grâce à une offre spéciale liée aux French Days.

Le géant Amazon profite des French Days de l'automne 2024 pour casser le prix d'une paire d'écouteurs sans fil Nothing. Disponibles en trois coloris au choix, les Nothing Ear (a) sont à 69 euros au lieu de 99 euros. La réduction de 30 euros s'effectue grâce à une remise immédiate de 20 % de la part du site e-commerce et par l'intermédiaire du coupon FD10.

Pour information, le code promo doit être saisi manuellement pendant l'étape du panier. Aussi, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Considérés comme des écouteurs intra-auriculaires sans fil de milieu de gamme, les Ear (a) de Nothing possèdent des drivers dynamiques de 11 mm, une réduction de bruit intelligente jusqu'à 45 dB, une plage de fréquence de 5 000 Hz, un triple microphone avec Clear Voice Technology et une double connexion Bluetooth.

Étanche grâce à la norme IP54 et compatible avec les appareils iOS/Android, les écouteurs Nothing Ear (a) livrés avec un étui de recharge peuvent être utilisés au cours d'une durée maximale de 42,5 heures et et disposent d'un port de chargement en USB Type-C. D'ailleurs, il est possible d'avoir 10 heures d'autonomie avec 10 minutes de charge.