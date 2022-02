Echo Buds : 40 € de réduction sur la 2e génération des écouteurs sans fil d’Amazon

À peine dévoilés et déjà en promotion ! À quelques jours de leur commercialisation officielle en France, les écouteurs sans fil Echo Buds (2e génération) d'Amazon bénéficient de 40 euros de remise sur leur prix conseillé.

Annoncés pour une sortie nationale prévue le jeudi 24 février 2022 dans l'Hexagone, les Echo Buds (2e génération) font l'objet d'une précommande chez Amazon et sont déjà à prix réduit.

Ainsi, à une semaine de leur commercialisation, les écouteurs sans fil du géant américain de l'e-commerce qui sont disponibles dans un coloris noir ou blanc sont vendus avec un boîtier de charge filaire au tarif de 79,99 euros au lieu de 119,99 euros ; soit une remise immédiate de 40 euros de la part d'Amazon. Pour information, il faut compter 20 euros supplémentaires pour les Echo Buds avec le boitier de charge sans fil (99,99 euros au lieu de 139,99 euros), ou près de 40 euros de plus pour les mêmes écouteurs avec le boîtier de charge sans fil et la station de charge sans fil PowerWave (117,98 euros au lieu de 157,98 euros).

Compacts et confortables, les Echo Buds 2e génération sont des écouteurs qui disposent de l'Audio dynamique, du Bluetooth 5.0 et de la suppression active du bruit. La paire d'écouteurs embarque une autonomie jusqu'à 5 heures d'écoute par charge et jusqu'à 15 heures avec le boîtier de charge. Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu'à 2 heures d'écoute. Compatibles avec iOS et Android, les écouteurs possèdent des boutons permettant un accès rapide à Alexa, à Siri et à l'Assistant Google. Enfin, les Echo Buds sont fournis avec 4 paires d'embouts intra-auriculaires, 2 paires d'ailettes et un câble USB-C.