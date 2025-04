Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 sont à prix cassé avant les French Days

Vous avez l'intention de vous offrir les Galaxy Buds 3 ? Chez Leclerc, vous pouvez profiter d'une belle offre sur l'achat des écouteurs sans fil Samsung. Et en bonus, la marque Samsung vous donne la possibilité de bénéficier d'une offre de remboursement.

L'édition printanière des French Days 2025 aura lieu du 30 avril au 6 mai inclus. Juste avant l'événement commercial, l'enseigne Leclerc vous permet de profiter d'une belle offre sur les Galaxy Buds 3. Ainsi, jusqu'au mardi 29 avril prochain, les écouteurs sans fil Samsung sont proposés à 100,08 euros au lieu de 130,08 euros grâce à une remise immédiate de 30 euros.

Pour information, la réduction est réservée aux porteurs de la carte de fidélité Leclerc. De plus, les Samsung Galaxy Buds 3 sont éligibles à une offre de remboursement de 30 euros de la part de la marque. En prenant en compte cette ODR, les écouteurs reviennent alors à 70,08 euros.

Lancés au même moment que les Galaxy Buds 3 Pro, les Samsung Galaxy Buds 3 sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui embarquent la technologie sans fil Bluetooth 5.4, un transducteur de 11 mm, trois microphones, une réduction active de bruit, l'indice d'étanchéité IP57 et une batterie d'une capacité de 48 mAh.

À propos de l'autonomie, la paire d'écouteurs de la marque coréenne peut être utilisée au cours d'une durée maximale de 30 heures grâce à l'étui de charge fourni. Concernant les fonctionnalités des Buds 3, on trouve notamment la détection automatique de port, l'Auto Switch, l'Easy Pairing et le SmartThings Find. Enfin, les Samsung Galaxy Buds 3 mesurent 18.1 x 20.4 x 31.9 mm et affichent un poids de 4,7 grammes chacun.