Ecouteurs JBL Tune Flex : Une offre irrésistible chez Darty à -20%

Ne manquez pas cette offre exclusive chez Darty : les écouteurs JBL Tune Flex noir sont disponibles avec une réduction de 20%, soit à moins de 80€. Offrez-vous une expérience sonore immersive avec le Son Pure Bass emblématique et la réduction de bruit active.

Profitez d'une réduction de 20% sur les écouteurs JBL Tune Flex noir chez Darty, disponibles à 79,99 € au lieu de 99,99 €. Avec leur Son Pure Bass emblématique et leur réduction de bruit active, ces écouteurs allient performance et confort pour une expérience sonore unique.

Performance et confort au quotidien

Les JBL Tune Flex incarnent une combinaison parfaite de technologies avancées et de design élégant. Leur Son Pure Bass, offert par des haut-parleurs de 12 mm, vous plonge dans une immersion musicale totale. Chaque note, chaque rythme est ressenti avec précision, grâce à la conception à tige qui optimise la diffusion sonore.

Avec leur technologie de Réduction de Bruit Active, les JBL Tune Flex vous permettent de profiter d'une écoute personnalisée. Vous pouvez ainsi réduire les bruits indésirables grâce aux deux micros intégrés, tout en bénéficiant de la fonction Ambient Aware, idéale pour rester connecté à votre environnement. Le mode TalkThru facilite la communication en vous permettant de discuter sans retirer vos écouteurs.

Ces écouteurs sont également équipés de quatre microphones pour garantir une qualité d'appel optimale. Fini les conversations interrompues ou les voix étouffées : chaque appel est fluide et limpide, grâce à la technologie VoiceAware qui ajuste le volume de votre propre voix en temps réel.

Les JBL Tune Flex se distinguent aussi par leur autonomie impressionnante. Avec jusqu'à 32 heures d'écoute, vous n'avez pas à vous soucier de la batterie. Même si la réduction de bruit est activée, vous disposez de 24 heures d'autonomie. Et pour les moments où vous avez besoin d'une recharge rapide, 10 minutes suffisent pour obtenir deux heures de lecture supplémentaires.

Résistants à l'eau et à la transpiration, grâce à la certification IPX4, ces écouteurs peuvent vous accompagner lors de vos séances de sport ou sous une pluie imprévue. Leur confort est également un atout majeur : leur conception ouverte à tige permet une portabilité légère et une conscience naturelle des sons environnants, complétée par des embouts étanches pour un ajustement parfait.

L'application JBL Headphones apporte une touche supplémentaire de personnalisation. Que vous souhaitiez ajuster vos commandes tactiles, retrouver vos écouteurs ou optimiser votre écoute selon le contexte, cette application vous offre un contrôle total sur votre expérience sonore.

Pour couronner le tout, les JBL Tune Flex bénéficient de Darty Max, un service qui vous permet d'assurer l'entretien et les réparations en toute simplicité. Ne laissez pas passer cette offre exceptionnelle et améliorez votre écoute avec style et qualité.