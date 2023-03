99,99 €, c’est le prix des Apple AirPods 2 chez Cdiscount

Les AirPods 2 sont de retour sur le devant de la scène chez Cdiscount ! Pendant quelques heures seulement, les écouteurs sans fil de la marque Apple sont proposés à moins de 100 euros sur le site marchand français.

Tous les jours, jusqu'à la fin de ce mois de mars, Cdiscount dévoile quelques offres promotionnelles à saisir sur des produits mis en avant par le site e-commerce français. En ce dimanche 19 mars 2023, ce sont les AirPods 2 qui sont principalement mis à l'honneur par Cdiscount.

Habituellement vendue aux alentours des 125 euros, la paire d'écouteurs sans fil de la marque Apple voit son prix baisser à 99,99 euros grâce à la saisie du coupon de réduction AP25CDAV au cours de l'étape du panier. Pour information, l'offre est réservée aux clients ayant souscrit au programme Cdiscount à volonté. Le service CDAV est un abonnement annuel de 29 euros qui peut être testé gratuitement pendant une durée de 6 jours.

Considérés comme une alternative aux AirPods Pro ou aux AirPods 3, les AirPods 2 sont des écouteurs qui embarquent une autonomie de 5 heures en écoute et de 3 heures en conversation. L'autonomie peut atteindre une journée complète par l'intermédiaire du boîtier de charge filaire fourni. Les Apple AirPods 2 compatibles avec l'assistant intelligent Siri disposent de la technologie Bluetooth et de la puce H1. Enfin, ils mesurent 16,5 x 18 x 40,5 mm et affichent un poids léger de 4 grammes chacun.