Economisez 73% sur l’abonnement NordVPN et profitez d’Internet sans restriction

NordVPN vous permet de surfer de manière plus sure et sans limitation. En chiffrant votre trafic Internet, le VPN vous met à l'abri de tout espionnage et vol de données. Grâce à une offre spéciale qui vient tout juste d'être lancée, vous pouvez économiser jusqu'à 73% sur les différentes formules de NordVPN.

De plus en plus d'internautes ont recours à un VPN pour chiffrer leur trafic et se protéger contre les dangers du web. Ils peuvent également contourner les restrictions individuelles ou géographiques qui les empêchent d'accéder à certains contenus sur Internet.

Mais tous les VPN ne se valent pas en termes de sécurité, de crédibilité et de fonctionnalités. NordVPN est l'une des applications les plus connues et donc les plus utilisées de la catégorie. Ce VPN utilise les standards les plus actuels en matière de performances et de sécurité, avec de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de surfer de manière plus sure.

NordVPN baisse ses prix pour une durée limitée

Bien qu'il coche quasiment toutes les cases, NordVPN est loin d'être le VPN le plus cher du marché. Et grâce à des promotions régulières, il est possible de s'y abonner à des tarifs encore plus avantageux. C'est le cas en ce moment avec une offre qui permet d'économiser jusqu'à 73% sur l'abonnement NordVPN de deux ans en fonction de la formule choisie.

NordVPN basique à 3,09€/mois dont 3 mois offerts (-73%)

à 3,09€/mois dont 3 mois offerts (-73%) NordVPN Avancé à 3,99€/mois dont 3 mois offerts (-73%)

à 3,99€/mois dont 3 mois offerts (-73%) NordVPN Ultime à 6,49€/mois dont 3 mois offerts (-73%)

La formule basique est évidemment la moins chère. Pour 3,09 € par mois après une réduction de 73%, vous profitez de l'un des meilleurs VPN du marché. Cette formule permet également de profiter d'autres fonctionnalités telles qu'une protection anti-menaces, une protection anti-malware ainsi qu'un bloqueur de traceurs et de publicités, sans oublier la protection contre le phishing et les sites web frauduleux.

La formule avancée intègre aussi un gestionnaire de mots de passe multiplateformes ainsi qu'un analyseur de fuites de données. Enfin, en optant pour la formule ultime, vous bénéficiez de tous les avantages des précédentes formules en plus d'un espace de stockage Cloud chiffré de 1 To et une assurance cyber-risques.

La Cyber-assurance de NordVPN permet aux utilisateurs de bénéficier d'un remboursement allant jusqu'à 5000 euros en cas d'arnaques en ligne ou d'achat sur des sites web frauduleux.

Quels sont les avantages de NordVPN ?

Comme vous avez pu le constater, NordVPN offre bien plus qu'un VPN standard. Commençons justement par cette fonctionnalité principale. Elle repose sur un solide chiffrement AES-256 bits qui rend vos activités et données indéchiffrables par votre FAI, les pirates ainsi que toute entité de surveillance.

Le VPN s'appuie également sur plusieurs protocoles aux choix, dont le protocole NordLynx qui a l'avantage d'être sécurisé et d'offrir de meilleures performances. NordVPN dispose également d'un nombre important de serveurs (plus de 6000) avec plus de 110 pays au choix. Enfin, 10 connexions simultanées sont possibles.

L'application dispose aussi de plusieurs options pour améliorer la sécurité des utilisateurs et le confort d'usage : split tunneling, Kill Switch, réseau Mesh, connexion automatique au serveur le plus proche, etc.

Et comme nous l'indiquions plus haut, en optant pour les formules supérieures de NordVPN, l'application propose des services supplémentaires. Vous avez notamment un gestionnaire de mot de passe, un stockage Cloud sécurisé, ou encore une assurance contre les fraudes en ligne, avec une garantie de remboursement d'un montant allant jusqu'à 5000 €.