Echo : Marvel prend un virage très sombre dans ce trailer à couper le souffle

Sans prévenir personne, Disney+ a lâché dans la nature le premier trailer pour sa série Echo, centrée sur le personnage aperçu dans Hawkeye. La première chose qui saute aux yeux est sans doute la violence graphique, assez inédite pour une production Disney. Une direction artistique parfaitement consciente et souhaitée par sa réalisatrice.

Alors que la saison 2 de Loki a touche désormais à sa fin, Disney+ commence à préparer le terrain pour la suite de son MCU si prolifique. Voilà qui explique certainement l’apparition furtive d’un trailer que l’on n’attendait pas : celui d’Echo, la prochaine série centrée sur le personnage aperçu brièvement dans Hawkeye. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Disney n’a visiblement plus froid aux yeux.

En effet, cette bande-annonce se détache du lot par une certaine violence assumée, tant physique que psychologique. Cette dernière débute par un Wilson Fisk particulièrement énervé, qui n’hésite pas à tabasser un homme en pleine rue, sans que la caméra ne détourne le regard. Elle s’attarde ensuite sur l’emprise qu’a le gangster sur la jeune fille qu’il a prise sous son aile, qui n’est autre qu’Echo.

Disney+ dévoile le premier trailer pour sa série Echo

Par ailleurs, on retrouve Vincent D’Onofrio dans la peau du Caïd, ce qui ravira les fans de la première heure qui ont suivi les aventures de Daredevil et sa bande sur Netflix, il y a quelques années — dont lui-même prépare son retour sur Disney+. Justement, Echo semble s’inspirer de l’univers très sombre dépeint dans la série, donnant à l’ensemble un ton beaucoup plus adulte que les autres productions du MCU.

« Il s’agit d’une série un peu plus dure pour Marvel, qui montre l’étendue de ce dont Marvel est capable », admet au Hollywood Reporter Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l’animation chez Disney+. « Dans notre série, les gens saignent. Ils meurent. Ils se font tuer et il y a des conséquences dans le monde réel », ajoute la réalisatrice Sydney Freeland.

Echo sera diffusée en intégralité le 10 janvier prochain sur Disney+