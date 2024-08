Echo Dot 5 : l’enceinte Bluetooth connectée est à un très bon prix (-46%)

L'enceinte Bluetooth connectée Echo Dot 5 fait l'objet d'une belle chute de prix sur Amazon. Elle est à 35 au lieu de 65 €, ce qui correspond à une réduction 46%. Mais si vous préférez l'Echo Pop qui est plus compacte, elle est à 25 € au lieu de 55 € (-55%)

L'Echo Dot et sa jeune sœur, l'Echo Pop sont les plus petites des enceintes connectées d'Amazon. Ce sont des modèles parfaits pour ceux qui recherchent une enceinte Alexa peu chère et compacte.

L'Echo Dot est proposée habituellement à 65 €, mais elle est à 35 € en ce moment, ce qui correspond à baisse de prix de 46%. Si vous préférez l'Echo Pop, elle est à 25 € au lieu de 55 €, soit réduction de 55%.

Cette offre ne devrait pas rester disponible longtemps. Si vous recherchez une enceinte Bluetooth connectée pour la rentrée, ne traînez pas trop pour sauter sur l'occasion. Ce bon plan est valable sur les trois coloris de l'enceinte : le noir, le blanc et le bleu.

Echo Dot : une enceinte équilibrée et peu chère

L'Echo Dot 5 n'a pas la prétention d'être une enceinte Bluetooth connectée pour les audiophiles exigeants. Mais pour sa petite taille, elle délivre un son équilibrée avec une puissante suffisante pour remplir convenablement une petite de taille normale.

L'Echo Dot dispose par ailleurs de quatre microphones intégrés qui permet de capter les commandes vocales de manière précise. Bien sûr, c'est Alexa qui est au cœur de l'enceinte connectée d'Amazon. Vous pourrez donc vous en servir pour contrôler vocalement n'importe quel objet connecté compatible avec l'assistant.

Et pour protéger votre vie privée, l'Echo Dot 5 dispose d'un bouton qui permet de couper les micros. L'enceinte devient alors sourde quand vous avez besoin de plus d'intimité. Enfin, trois autres boutons sont présents sur l'appareil : deux boutons pour gérer le volume ainsi qu'un bouton multifonctions.