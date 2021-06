E3 2021 : Microsoft et Ubisoft présenteront plus de 50 jeux, la liste a fuité !

L'E3 2021 ouvre officiellement ces portes ce samedi 12 juin 2021. Alors qu'Ubisoft débutera les hostilités à 21h, une énorme fuite vient de dévoiler la liste complète des jeux qui vont être annoncés par Microsoft, Ubisoft et Square Enix.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous n'êtes pas sans savoir que l'E3 2021, le salon international du jeu vidéo, ouvrira virtuellement ses portes ce samedi 12 juin 2021. Ubisoft sera d'ailleurs le premier à débuter les hostilités à 21h, avec sa conférence Ubisoft Forward durant laquelle on devrait en apprendre un peu plus sur Far Cry 6 notamment. Et si vous voulez savoir ce qui vous attend ensuite, retrouvez ici le planning complet de l'E3 2021.

Et comme le veut la tradition, chaque veille d'E3 est marquée par son lot de fuites et de bruits de couloirs en tout genre. Cette édition 2021 n'échappe à la règle. En effet, le leaker PracticalBrush12, connu notamment pour ses prédictions exactes sur les dernières annonces Pokémon, vient de publier la liste complète des jeux annoncés par Microsoft, Ubisoft et Square Enix durant l'E3 2021.

Daniel Ahmad, analyste et insider renommé, a d'ailleurs appuyé la publication du leaker, assurant que cette liste était véridique. Sans surprise, on retrouve dans cette liste des titres déjà connus, mais aussi des jeux inédits. La liste est composée en majeure partie de jeux qui seront dévoilés lors de la conférence Microsoft Bethesda du dimanche 13 juin, avec des titres comme Stalker 2, Age of Empires 4 ou encore Forza 5.

La liste complète des jeux annoncés

Attention toutefois, si cette liste paraît fiable, il faudra tout de même la prendre avec des pincettes. De plus et si vous souhaitez garder l'effet de surprise, libre à vous de ne pas consulter cette liste. Pour ceux qui n'aiment pas les surprises, vous trouverez le listing complet ci-dessous :

Rainbow Billy

Among Us

Dolmen

Death's Door

Trek to Tomi

Twelve Minutes

The Persistence Enchanced

Atomic Heart

Somerville

Back 4 Blood

Slime Rancher 2

Stalker 2

Stellaris Console Edition

FAR: Changing Tides

A Tale of Paper

Sherlock Holmes

Arietta of Spirits

Mortal Shell Virtuous Cycle

Unbound World's Apart

Steelrising

I Expect You To Die 2

Shredders

Lemnis Gate

A Plague Tale Requiem

Marvel's Avengers

Eiyuden Chronicle

Wave Break

Diablo 2 R

Research and Destroy

Replaced

Age of Empires 4

Olli Olli World

Forza 5

Grounded

Senua Hellblade 2

Outer Worlds 2

The Forgotten City

Psychonatus 2

Rainbow 6 Extraction

Rocksmith +

Black Skylands

Fracked

Haunted Space

Graveyard Keeper Game of Crone

Wizard with a Gun

Tumble Time

Inscryption

Shadow Warrior 3

Phantom Abyss

Audioclash

Core Keeper

Blacktail

Sifu

Disciples Liberation

Splitgate

DDLC Plus

Raiders Republic

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Source : ComicBook