Diablo 2 Resurrected : Blizzard dévoile la date de sortie sur PC et consoles

C'est durant la conférence Microsoft/Xbox/Bethesda qu'un trailer et la date de sortie de Diablo 2 Resurrected ont enfin été dévoilés. On sait désormais tout (ou à peu près) sur la version entièrement remastérisée du hit des années 2000.

Bonne nouvelle pour les fans de Diablo 2 : un nouveau trailer de l'édition “Ressurected” vient d'être dévoilé. Enfin, pas si nouveau que ça, puisque le trailer en question reprend peu ou prou les séquences et le gameplay qui avaient été dévoilés en février dernier. Dommage, on aurait vraiment en voir davantage ! Mais ne boudons pas notre plaisir, car ce nouveau trailer dévoile en réalité une nouvelle information, et elle est de taille : la date de sortie du jeu !

La bande-annonce nous apprend ainsi qu'il n'y a plus que quelques mois à patienter avant de voir débarquer le jeu. Diablo 2 Resurrected sortira le 23 septembre 2021 !

Diablo 2 Resurrected sera jouable en 4K… Ou en 800 x 600 !

C'est au détour de sa conférence en ligne d'une heure et demie que Microsoft a levé le voile sur la date de sortie de Diablo II Resurrrected. Le jeu sortira sur toutes les plateformes actuelles : PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Series S, Nintendo Switch… Il y en aura pour tout le monde. selon Blizzard, vous pourrez y jouer en 4K, à condition bien évidemment que votre matériel le supporte (pas de jeu en 4K sur la Nintendo Switch, à moins que Nintendo ne se décide à dévoiler sa Switch Pro d'ici la sortie du jeu). Le jeu proposera également une bande-son remastérisée en Dolby Surround 7.1.

Et pour les plus nostalgiques, les développeurs ont intégré un mode qui permet de jouer en 800 x 600, la définition originale du jeu sorti en 2000 sur Mac et PC. De quoi contenter tout le monde, on vous le dit. Le jeu coûtera 39,99 € sur PC, tandis qu'une édition Prime Evil verra également le jour. Celle-ci intégrera en supplément l'intégralité du jeu Diablo 3.

Les plus impatients pourront profiter d'une bêta ouverte de Diablo 2 Resurrected quelques semaines avant la sortie définitive de Resurrected. Cette bêta sera disponible en août prochain. Et si vous êtes vraiment impatient, sachez qu'il il est possible de précommander le jeu dès à présent.