DuckDuckGo empêche désormais les applications Android de vous espionner

Le navigateur web de DuckDuckGo va empêcher les applications Android un peu trop curieuses de vous espionner. Le moteur de recherche propose en effet un bloqueur de traqueurs publicitaires similaire à celui d'Apple sur iOS.

DuckDuckGo, le moteur de recherche alternatif à Google, vient d'annoncer une fonctionnalité intitulée “protection contre le suivi des applications Android” dans un billet de blog. Intégrée au navigateur web de DuckDuckGo, cette option va bloquer tous les traqueurs présents au sein des applications Android installées sur votre téléphone.

Pour rappel, le moteur de recherche a lancé un navigateur web plus respectueux de la vie privée que Chrome il y a quelques mois. Ce navigateur alternatif est disponible sur le Google Play Store et sur l'App Store. Parmi ses fonctionnalités actuelles, on trouve le bouton “feu”, qui efface toutes vos données d'un seul clic.

DuckDuckGo s'attaque aux traqueurs publicitaires à la manière d'iOS

D'après DuckDuckGo, plus de 96 % des applications Android gratuites cachent des traqueurs capables de “suivre tout ce que vous faites” en ligne. Ces informations sont alors transmises à des firmes comme Facebook et Google. Avec ces données, ils peuvent affiner leur ciblage publicitaire.

Pour éviter que ces apps Android obtiennent des informations sur votre compte, le navigateur web de DuckDuckGo va bloquer les traqueurs qu'il identifie dans d'autres applications. Concrètement, il détectera quand des applications Android sont sur le point d'envoyer des données à des sociétés de suivi. L'outil s'exécutera en arrière-plan sans que vous en ayez conscience.

Pour découvrir si des traqueurs sont bloqués sur votre appareil, il suffira de se rendre dans l'application DuckDuckGo. Une interface montrera en temps réel le nombre d'apps qui ont été court-circuitées. Cette fonctionnalité est actuellement disponible en beta. Pour vous y inscrire, rendez-vous dans l'app DuckDuckGo et ouvrez Paramètres > Protection du suivi des applications (dans la section Confidentialité).

La nouveauté de DuckDuckGo fonctionne d'une façon similaire aux mesures de protection d'iOS. Avec la mise à jour 14.5 de son OS, Apple a inauguré un outil visant à empêcher l'aspiration des données à des fins publicitaires. Toutes les applications iOS souhaitant collecter les données des internautes doivent afficher un message offrant le choix entre deux options : “Accepter le suivi d'utilisation” ou “Demander à l'application de ne pas suivre l'utilisation”. En cas de refus, l'app est privée de données.