Le très bon drone DJI Mini 3 est à prix cassé chez Amazon

Envie de vous procurer un très bon drone ? Optez pour le Mini 3 de la marque DJI qui est proposé en promotion par Amazon. L'aéronef bénéficie en effet d'une jolie réduction de 110 euros sur son prix d'origine. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Si vous avez besoin d'un drone pour filmer vos prochaines vacances ou divers événements, sachez qu'Amazon effectue une offre promotionnelle intéressante sur le DJI Mini 3. Affiché au tarif conseillé de 579 euros, le drone de la marque chinoise est vendu par le géant du commerce en ligne au prix de 469 euros.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile. De plus, le drone est fourni avec les accessoires suivants : 6 vis de rechange, 1 tournevis, 1 câble PD USB-C à USB-C, 1 batterie de vol intelligente, 1 câble DJI RC-N1, 1 câble radiocommande DJI RC-N1, 1 radiocommande DJI RC-N1 x1, 1 câble DJI RC-N1, 1 paire d'hélices de rechange et 1 protection de nacelle.

Idéal pour les débutants et simple à piloter, le Mini 3 de DJI est un drone léger qui dispose d'une résolution 4K HDR pour la vidéo, d'un temps de vol estimé à 38 minutes, d'une prise verticale réelle et de fonctions intelligentes. Compatible iOS et Android, le drone peut être contrôlé à distance via l'application DJI Fly.