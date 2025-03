Voici une offre pour celles et ceux qui ont un budget assez conséquent pour l'acquisition d'un robot aspirateur laveur ! Avant l'arrivée de la saison du printemps, le Dreame L40 Ultra est victime d'une belle chute de prix chez Rakuten.

À quelques jours de l'arrivée du printemps, le site Rakuten vous permet de bénéficier d'une belle offre sur un robot aspirateur laveur de la marque Dreame. Affiché au prix conseillé de 999 euros, le Dreame L40 Ultra voit son tarif baisser à 749 euros depuis le vendeur officiel Boulanger et grâce à une remise immédiate de 25 %. En plus de cette réduction, les membres du ClubR Rakuten auront droit à un cashback supplémentaire de 37,45 euros qui pourra être utilisé lors d'une prochaine commande.

Le très bon robot aspirateur robot Dreame L40 Ultra est en promotion

Dévoilé au même moment que le modèle H14 Pro, le L40 Ultra de Dreame est capable d'aspirer et de laver en un seul passage. Le robot aspirateur laveur dispose d'une technologie de cartographie 3D et d'une détection en temps réel qui lui permet de naviguer avec précision, d'éviter les obstacles et d'optimiser le parcours pour une couverture complète des sols de la maison. Avec le système de détection automatique des tapis, le Dreame L40 Ultra ajuste sa puissance d'aspiration pour un nettoyage en profondeur.

Doté d'une puissance d'aspiration de 11 000 Pa, le robot aspirateur laveur qui peut être programmé et connecté offre une gestion personnalisée du nettoyage, que ce soit pièce par pièce ou pour des zones spécifiques. Concernant l'autonomie, le Dreame L40 Ultra est utilisable pendant une durée de 180 minutes après un temps de charge estimé à trois heures et demie. Pour terminer, le L40 Ultra de Dreame est fourni avec une base de recharge, une brosse principale, une protection de brosse, une brosse TriCut, un bac à poussière, une brosse latérale, deux supports de serpillière, deux serpillières et deux sacs à poussière.