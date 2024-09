Dreame lance en France deux nouveaux aspirateurs blindés de techno, et ils sont déjà en vente

Le fabricant chinois Dreame a dévoilé aujourd'hui deux nouveaux robots aspirateurs pour le marché français. L'entreprise, connue pour ses solutions innovantes de nettoyage à domicile, refait parler d'elle avec la sortie du L40 Ultra et du H14 Pro. Voyons ce que ces nouveaux gadgets ont dans le ventre.

À l’occasion de l’IFA 2024, Dreame vient d’annoncer la sortie de 2 nouveaux modèles d’aspirateurs. L’entreprise redonne vie à sa série L avec le L40 Ultra, un aspirateur robot qui incarne la signature de l'entreprise tout en apportant quelques améliorations notables. Parallèlement au L40 Ultra, Dreame a également présenté le H14 Pro, une mise à jour de sa gamme de laveurs de sols.

L40 Ultra : Des fonctionnalités haut de gamme à un prix plus accessible

Le L40 Ultra conserve le récent langage de conception de Dreame, y compris les brosses et les balais détachables pour un dépoussiérage plus efficace. Cependant, ce qui est le plus intéressant c'est son prix, inférieur de 300 € à celui de certains autres modèles haut de gamme de Dreame.

Alors que Dreame s'était engagé sur la voie du haut de gamme avec sa série X, le L40 Ultra marque un retour aux sources pour l'entreprise. À première vue, il peut être difficile de le distinguer de ses prédécesseurs. Malgré son apparence familière, le L40 Ultra ne manque pas d'atouts. Il s'agit d'un aspirateur robot entièrement équipé, capable de balayer, de passer la serpillière et même de s'auto-entretenir grâce à sa base de recharge complète.

L'appareil intègre les dernières technologies de Dreame, telles que MopExtend, qui permet à la serpillière de s'étendre sur 4 cm pour mieux nettoyer les murs et les bords des meubles. De même, la brosse latérale peut s'allonger et s'élever de 10 mm pour atteindre les endroits délicats, une fonction apparue pour la première fois sur le X40 Ultra. La brosse principale peut également se soulever pour mieux passer sur les tapis épais sans les salir.

La navigation est assurée par un système sophistiqué combinant une caméra, une intelligence artificielle et un télémètre laser – un trio qui, selon Dreame, offre une parfaite perception de l'espace et permet d'éviter les obstacles.

Avec une aspiration puissante de 11 000 Pa, Dreame assure que le L40 Ultra ramasse efficacement les poils d'animaux et la saleté en moins de passages, laissant les sols impeccablement propres.

H14 Pro : la flexibilité au service de la puissance

La caractéristique principale du nouveau modèle H14 Pro est sa flexibilité impressionnante. En effet, la poignée peut se plier à 180 degrés, ce qui lui permet de nettoyer sous les meubles jusqu'à 14 cm.

Cette maniabilité améliorée résout un problème de longue date avec les nettoyeurs de sols de Dreame. Le H14 Pro peut désormais atteindre la poussière et la saleté qui se cachent sous les canapés et les tables basses, des zones qui étaient auparavant interdites à ses prédécesseurs.

Bien que la flexibilité soit la caractéristique principale, le H14 Pro dispose également d'un mode automatique qui ajuste la puissance d'aspiration et le débit d'eau en fonction du niveau de saleté détecté. Sa tête de nettoyage bord à bord assure une couverture complète des murs et des plinthes, et des lumières LED éclairent les particules de poussière pour un nettoyage plus efficace. On est ici sur du 14 000 t/min au niveau de la puissance, contre 13 000 t/min sur la génération précédente.

Au cœur du H14 Pro se trouve un tout nouveau moteur « Liquid Separation Motor ». Ce dernier garantit des performances de nettoyage puissantes, même lorsque l'aspirateur est incliné parallèlement au sol. De plus, il empêche le reflux de l'eau sale, ce qui permet de maintenir l'hygiène et l'efficacité tout au long du processus de nettoyage, un bon point.

Dreame fait le plein de nouvelles technologies dans ses aspirateurs

Durant l’IFA 2024, Dreame a également fait quelques présentations sur les technologies destinées à de prochains modèles d'aspirateurs. Parmi elles, Système ProLeap, qui élève les capacités de nettoyage des aspirateurs robots en leur permettant de se hisser au-dessus des obstacles et de naviguer dans les zones à risque. Doté de deux roues et de deux bras pivotants motorisés, l’aspirateur pourra facilement franchir les petites marches ou encore les seuils de porte.

On aura aussi droit à Navigation VersaLift, qui promet d’améliorer les déplacements dans les espaces restreints. Cette technologie permettra au capteur DToF de balayer l'environnement sur 360 degrés sans que le robot n'ait besoin de tourner. Lorsqu'il est rétracté, il réduit la hauteur du robot, ce qui lui permet de naviguer sous les meubles sans effort.

Dreame a aussi parlé d’HyperStream, un système de brosse innovant qui associe une brosse douce en nylon et une brosse flexible en caoutchouc TPU pour s'attaquer efficacement aux cheveux et à la saleté sur les sols. La première brosse en forme de V est dotée d'un conduit d'air qui tourne pendant l'aspiration, ce qui permet de démêler instantanément les cheveux.

On peut aussi évoquer un nouveau système de remplissage et de vidange entièrement automatique « Autoflow » pour les aspirateurs eau et poussière élimine le besoin de gérer manuellement le réservoir d'eau. La station compacte remplit automatiquement le réservoir d'eau propre et vide le réservoir d'eau sale en utilisant la haute pression pour éviter les blocages. Pour l'instant, aucun modèle utilisant ces quatres technologies n'a été annoncé.

Prix et disponibilité

Le L40 Ultra est dès à présent proposé au prix de 1 199 €, avec une remise de lancement de 100 € disponible du 6 au 22 septembre. Il se situe ainsi 300 € en dessous du X40 Ultra, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui recherchent des fonctionnalités haut de gamme à un prix plus accessible.

Le H14 Pro, de son côté, est disponible au prix de 699 €, avec une remise de 100€ jusqu'au 22 septembre. Tous deux sont commercialisés sur le site de Dreame, sur Amazon, Boulanger, Darty, Cdiscount et d’autres revendeurs