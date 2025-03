Dreame H14 Pro, l’aspirateur eau et poussière est à prix cassé sur Amazon

Alerte Vente Flash Amazon ! Voici l’excellent aspirateur 2-en-1 Dreame H14 Pro en promotion sur Amazon. Avec cet appareil, votre sol sera impeccable sans vider votre porte-monnaie puisqu’il bénéficie d’une très belle baisse de prix. On vous dit tout.

Le ménage est sans doute la corvée dont tout le monde aimerait se passer. Et si vous vous simplifiez la tâche avec un aspirateur-laveur performant ? Plutôt que de devoir passer l’aspirateur puis la serpillère, cet appareil s’occupe de tout en un seul passage. Vous allez gagner du temps et vos sols seront plus propres que jamais.

Dreame est l’un des spécialistes du secteur avec une gamme de modèles très efficaces. L’un de leurs meilleurs modèles est le Dreame H14 Pro qui est actuellement en promotion à l’occasion des Ventes Flash Amazon de Printemps. Le prix de vente conseillé pour cet appareil est de 599 €. Mais vous pouvez vous l’offrir en ce moment pour seulement 479 €, soit une réduction de 20%. C’est l’occasion idéale pour garder votre maison impeccable sans vous ruiner.

Dreame H14 Pro : le nec plus ultra des aspirateurs 2-en-1

Si vous recherchez un aspirateur balai eau et poussière efficace à prix réduit, le Dreame H14 Pro est un excellent choix. Il se distingue par sa capacité à s'incliner à 180°. Vous pouvez ainsi complètement le coucher au sol pour nettoyer sous vos meubles bas. En plus, son système de nettoyage bord à bord des deux côtés permet d’atteindre efficacement les plinthes pour un résultat impeccable.

Alliant puissance et polyvalence, le Dreame H14 Pro offre une aspiration de 18 000 Pa, éliminant sans effort saletés sèches et humides. Il dispose de deux réservoirs d’eau séparés (880 ml pour l’eau propre et 650 ml pour l’eau sale), ainsi qu’un réservoir de 120 ml pour la solution de nettoyage.

Pour un entretien optimal, sa brosse se nettoie et se sèche automatiquement après chaque utilisation. Grâce à une stérilisation à l'eau chaude à 60 °C et un séchage rapide en 5 minutes, les mauvaises odeurs sont évitées.

Sa brosse à double rotation a été conçue pour capturer cheveux et poils sans risque d’emmêlement. Avec une autonomie de 40 minutes, il permet de nettoyer jusqu’à 300 m². Enfin, ses capteurs intelligents ajustent automatiquement la puissance d’aspiration ainsi que la quantité de solution de nettoyage en fonction du niveau de saleté.