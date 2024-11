Dreame H14 à prix cassé : l’aspirateur eau et poussière est bradé sur Amazon

L’excellent aspirateur 2-en1 Dreame H14 est actuellement en promotion sur Amazon. Normalement en vente à 649 €, il est proposé à seulement 455 €. L’offre est à durée limitée, donc n’attendez pas pour en profiter !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le ménage peut facilement se transformer en corvée pénible. Mais pour vous faciliter la tâche, avec un aspirateur-laveur, vous pouvez aspirer et nettoyer vos sols en un seul passage. Vous économisez ainsi du temps précieux.

La marque Dreame, spécialiste du secteur, propose des modèles particulièrement efficaces. Durant la ventre flash actuellement en cours sur Amazon, vous trouverez le Dreame H14 à -30%, soit 455 € au lieu de 649 €. C’est un prix qui vous permettra de garder votre maison dans un état impeccable sans vous ruiner.

Si vous cherchez un excellent aspirateur balai eau et poussière à petit prix, le Dreame H14 est le modèle qu’il vous faut. Sorti cette année, il a la particularité de pouvoir se coucher à 180°. Vous pouvez donc l’utiliser partout, même sous les meubles bas. Grâce au nettoyage bord à bord des deux côtés, vous pouvez vous coller à vos plinthes pour un nettoyage en profondeur.

À la fois performant et polyvalent, le Dreame H14 profite d’une puissance d’aspiration de 18 000 Pa. Aucune saleté sèche ou humide ne peut lui résister. Il est équipé de deux réservoirs d’eau séparés : 880 ml pour l’eau propre, et 650 ml pour l'eau sale.

Pour un meilleur entretien, la brosse se nettoie et se sèche automatiquement après utilisation. Elle se stérilise ainsi avec de l'eau chaude à 60 °C, puis sèche rapidement en 5 minutes, ce qui vous évite les mauvaises odeurs.

La brosse à double rotation a spécialement été étudiée pour capturer les cheveux et les poils sans les emmêler. Grâce à une autonomie de 35 minutes, vous pouvez nettoyer une surface allant jusqu’à 200 m². Enfin, comme il est équipé de capteurs intelligents, le Dreame H14 adapte sa puissance d’aspiration en fonction de la saleté pour une utilisation optimale de l’énergie.