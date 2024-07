Dreame H12 Pro en promotion : facilitez-vous le ménage à petit prix !

Les nouvelles technologies sont très performantes pour vous aider à garder votre maison dans un état impeccable sans devoir y passer des heures. La marque Dreame est un spécialiste du secteur et son aspirateur-laveur H12 Pro est actuellement à prix mini sur Amazon pendant le Prime Day.

Attention, c’est bientôt la fin des bons plans du Prime Day sur Amazon. Vous n’avez plus que quelques heures pour en profiter, alors ne tardez pas pour ne pas passer à côté des meilleures affaires du moment. Si vous cherchez un excellent aspirateur balai eau et poussière à petit prix, nous avons dégoté pour vous une super offre sur le Drame H12 Pro. Son prix de vente conseillé est de 399 euros, mais vous pouvez le trouver en ce moment sur Amazon pour seulement 269,80 euros, soit une baisse de prix de plus de 130 euros !

Pour rappel, cette offre promotionnelle est réservée aux membres Amazon Prime. Pour autant, vous pouvez y accéder même si vous n’êtes pas abonné, et sans dépenser un centime. En effet, Amazon propose une offre d’essai de 30 jours sur son programme Prime. Vous pourrez ainsi profiter de tous les avantages proposés par Amazon mais aussi et surtout accéder à toutes les offres du Prime Day.

Dreame H12 Pro : Aspirez et nettoyez vos sols en un clin d’œil

Le H12 Pro de la marque Dreame est un modèle d’aspirateur polyvalent et efficace. En effet, il aspire, lave et sèche vos sols à l’air chaud. Sa brosse a également été conçue pour aspirer “bord à bord” pour ne plus avoir de miettes qui trainent contre vos plinthes.

Grâce à ses capteurs high tech, il est capable de détecter automatiquement le niveau de saleté de vos sols pour adapter la puissance d’aspiration en fonction. Votre nettoyage est donc optimal.

Par ailleurs, il dispose d’une fonction d'autonettoyage qui démêle les cheveux et nettoie la saleté pour avoir toujours une brosse impeccable. Enfin, il est équipé de deux réservoirs : 900 ml pour l’eau propre et 700 ml pour l'eau sale.

