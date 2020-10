Doom fonctionne même sur une calculatrice alimentée par des patates

Doom premier du nom est capable de tourner sur tout et n’importe quoi. Un Youtubeur a réussi à faire tourner le jeu sur une calculatrice TI-64. Jusque là rien d’extraordinaire. Cependant, il l'a alimenté grâce à l’électricité tirée… de pommes de terre.

Vous faites quoi de votre temps libre, vous ? Le Youtubeur Equalo s’amuse à faire des petites expériences insolites. Dans sa dernière vidéo, il s’est fixé un objectif : faire fonctionner un Raspberry Pi en utilisant exclusivement des patates. L’expérience n’a pas été concluante, alors il s’est tourné vers une autre utilisation.

Il s’est en effet mis en tête de faire fonctionner le jeu Doom premier du nom, sorti en 1993, sur une calculatrice TI-64. Cet exploit a déjà été maintes fois réalisé par le passé. Mais cette fois, il a voulu aller encore plus loin en alimentant le terminal avec… des pommes de terre.

Une expérience inutile, de l'aveu même du Youtubeur

Les patates dégagent de l’électricité en très faible quantité. Pour alimenter sa calculatrice, il lui fallait 4,5 volts. Après de rapides calculs, il a déterminé qu’il avait besoin de 770 morceaux de patates (celles-ci étant coupées en deux) pour l’alimenter. Il s’est donc évertué à faire cuire ses centaines de tubercules (afin de libérer plus d’énergie), à les découper et à les relier entre elles, le tout dans son garage. En plus de prendre une place folle, ses pommes de terre avaient la fâcheuse tendance à pourrir et à dégager une odeur pestilentielle. Mais à force d’abnégation et de volonté, Equalo a réussi son expérience : faire tourner Doom sur sa calculatrice.

L’utilité de l’expérience est nulle. Equalo termine même sa vidéo en demandant aux spectateurs de ne pas reproduire la même chose chez eux, de plutôt faire des choses utiles de leur temps. Il s’est sacrifié pour le bien commun pour que personne d’autre n’ait à le faire.

Faire tourner Doom sur tout et n’importe quoi est devenu un running gag sur le web, le jeu pouvant se lancer sur quasiment n’importe quel appareil avec un écran. Doom Eternal, le dernier jeu de la licence, est également utilisé pour ce genre d’expériences amusantes, puisqu’un utilisateur a réussi à le faire tourner sur son frigo intelligent… en passant par xCloud.