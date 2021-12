Données personnelles : les internautes font plus confiance à Amazon et Google qu’à Apple !

Le Washington Post a publié un sondage sur les données personnelles des consommateurs. Le document révèle quelles sont les marques à qui ceux-ci font le plus confiance pour la gestion de ces données. Le trio de tête est constitué d’Apple, Amazon et Google. Mais Apple n’est pas en tête. Elle est devancée par les deux autres firmes américaines. Facebook et TikTok arrivent bon derniers du classement.

À chaque fois que vous allez sur Internet, vous révélez un peu de vous-même. Et ce même si vous ne voulez pas. En effet, votre passage sur un site Internet laisse des traces. Votre adresse IP qui vous localise géographiquement. L’identité et la version du navigateur que vous utilisez. Votre système d’exploitation. Le pack de langue actif. La résolution de votre écran. Etc. Et grâce aux cookies, certains services peuvent même savoir ce que vous achetez, ce qui vous intéresse et les enseignes que vous fréquentez.

Et nous ne parlons pas des sites à qui vous livrez des données personnelles où vous y avez créé un compte. Des sites gérés par Google, Facebook ou encore Amazon. Parce que le respect de la vie privée et la gestion des données personnelles sont des sujets extrêmement complexes qui ne font pas toujours bon ménage avec les revenus de l’entreprise, nous sommes confrontés à certaines dérives telles que les fuites de données répétitives chez Facebook, par exemple.

Les internautes ont plus confiance en Google et Amazon qu'Apple

Aucune grande entreprise n’est à l’abri d’une fuite d’informations personnelles de ses consommateurs. Alors, à qui faire confiance ? Voilà une question que le Washington Post a posée à un millier de consommateurs américains en novembre 2021. Le sondage a révélé deux tendances. La première : les Internautes ne font massivement confiance à aucune grande entreprise du web.

Pas même Apple dont la sécurité des données personnelles est pourtant l’un des chevaux de bataille face à la concurrence sous Android et Windows. La firme de Cupertino attire 44 % de confiance et 40 % de méfiance (le score le moins élevé). Apple n’est d’ailleurs pas la marque qui attire le plus la confiance : c’est Amazon qui est en tête avec 53 % (et 40 % de méfiance, comme Apple), suivi de Google avec 48 % de confiance (et 47 % de méfiance). Derrière Apple, Microsoft arrive quatrième avec 42 % de méfiance et 43 % de confiance.

C'est un classement assez étonnant. Notamment parce qu'il a été démontré que les données clients d'Amazon sont largement accessibles par les employés du site marchand. Google de son côté est souvent pointé du doigt pour sa gestion étonnante de la vie privée, comme la collecte des données de navigation en mode privé dans Chrome. Cependant, l'affaire du spyware Pegasus a certainement écorné l'image de chevalier blanc de la vie privée que se donne Apple.

Facebook attire le plus la méfiance des utilisateurs avec TikTok

Seconde tendance : certaines attirent très majoritairement la méfiance des utilisateurs. C’est notamment le cas de Facebook : 72 % de méfiance, le score le plus élevé, et 20 % de confiance. TikTok suit de près avec 63 % de méfiance et 12 % de confiance seulement. C’est le score de confiance le plus faible. Instagram et WhatsApp s’en sortent légèrement mieux. Quant à YouTube, la plate-forme est située au milieu du classement.

Le même sondage révèle d’autres inquiétudes des Internautes vis-à-vis de leur vie privée. 7 personnes sur 10 pensent que les produits électroniques les écoutent à leur insu et que les entreprises collectent certaines informations personnelles sans justification. 8 personnes sur 10 estiment que la publicité ciblée les gêne et 6 affirment qu’elle est inutile. Enfin, la majorité des sondés souhaitent que les gouvernements régulent davantage la gestion des données personnelles et le respect de la vie privée.

