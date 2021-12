Kim Dotcom, le fondateur de Megaupload, sera bien extradé vers les Etats-Unis

Kim Dotcom, le célèbre fondateur du site Megaupload, sera bien extradé vers les Etats-Unis. La Nouvelle Zélande, pays dans lequel il réside, a rejeté son dernier recours. Il risque jusqu’à 20 ans de prison.

Kim Dotcom devrait bien être jugé aux Etats-Unis. Le fondateur de Megaupload a vu son dernier recours rejeté par la plus haute juridiction de Nouvelle Zélande (pays dans lequel il vit). Un coup dur pour le magnat d’Internet qui clame son innocence.

La haute cour de justice néo-zélandaise a conclu qu’il n’y avait aucune erreur judiciaire le concernant lui et ses deux co-accusés. Kim Dotcom se verra ainsi extradé vers le pays de l’oncle Sam, sa dernière ligne de défense s'étant écroulée. Il va devoir faire face aux accusations de la justice américaine qui lui reproche d’avoir détourné des millions de dollars, mais aussi de fraude, de racket et de blanchiment d’argent. Il risque jusqu’à vingt sans de prison.

Kim Dotcom devra faire face à la justice américaine

Pour rappel, Kim Dotcom, de son vrai nom Kim Shmitz, est un Allemand extradé en Nouvelle Zélande et créateur du site Megaupload, très utilisé pour le piratage au début des années 2010. Un site qui rend fou les ayants droits (on estime à 500 millions de dollars leur manque à gagner) et qui a fait le bonheur des pirates du monde entier (il était extrêmement facile à prendre en main). Au plus fort de son activité, Megaupload représentait 4% du trafic internet mondial.

A lire aussi – MEGA supprime 95 000 comptes pour violation des droits d’auteur en 2020

En janvier 2012, il est interpellé dans son gigantesque manoir par la police néo-zélandaise et son site est fermé. Depuis presque dix ans, Kim Dotcom enchaîne les recours devant la justice. Il s’estime victime d’un acharnement de la part des Etats-Unis et refuse de se faire extrader.

Kim Dotcom est également connu pour ses frasques et ses provocations sur les réseaux sociaux. Il a également donné vie à un autre site : MEGA. En tout cas, il devra maintenant faire face à ses responsabilités. On ne sait pas pour l’instant quand exactement il sera extradé vers les Etats-Unis ni quand se tiendra le procès.