Google risque 5 milliards de dollars pour avoir pisté les utilisateurs de Chrome en mode privé

Une juge aux États-Unis a ordonné à Google de faire face à un recours collectif pour le suivi des utilisateurs sur son navigateur Chrome, et ce même lorsque les utilisateurs utilisaient le mode de navigation privée.

Certains internautes utilisent la navigation privée en pensant être moins pistés par Google et par les sites internet visités, mais ce n’est pas le cas. En effet, le mode Incognito n’offre toujours pas une navigation privée.

Trois utilisateurs de Google ont, en juin de l'année dernière, accusé Google de suivi excessif des données et, entre autres, qu'ils auraient dû être informés que leurs données continuaient d'être suivies même lorsque le mode de navigation privée du navigateur est utilisé. En d’autres termes, ils accusent Google d’avoir menti sur le mode Incognito et réclament plus de 5 milliards de dollars d’amende.

Une juge empêche Google d’éviter le procès

Google n'a pas réussi à obtenir le rejet de la plainte par la justice. Ce week-end, une juge de l'État de Californie, Lucy Koh, a conclu que Google n'avait pas notifié à ses utilisateurs « une présumée collecte de données alors que l'utilisateur était en mode de navigation privée ». Pour cette raison, la société devra faire face au procès intenté depuis juin de l'année dernière, dans lequel il était allégué que Google a « une activité généralisée de suivi des données ».

Google a répondu aux allégations, notamment en expliquant que la navigation privée ne signifie pas qu’un utilisateur est invisible. Selon le géant du numérique, l'activité des utilisateurs peut continuer à être disponible pour les sites que les internautes, même lorsque la navigation privée est utilisée. De plus, Google considère avoir suffisamment expliqué sur le nouvel onglet de la navigation privée que l’activité peut rester visible par les sites Web que les internautes consultent.

Même si Google n’a jamais été un bon élève en matière de respect de la vie privée de ses utilisateurs, il va bientôt prendre des mesures pour supprimer progressivement les cookies sur internet, qui pistent les utilisateurs individuellement. Si Google supprime définitivement les cookies, le suivi individuel ne devrait alors plus exister sur Google d’ici 2022.

Source : cnet