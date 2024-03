Doctolib : vous allez pouvoir payer vos consultations depuis l’application

L'application mobile de la plateforme Doctolib va se doter d'une fonctionnalité de paiement des rendez-vous chez les praticiens. Actuellement, il est seulement possible de payer les téléconsultations.

Le lancement de la plateforme Doctolib en 2013 a révolutionné la prise de rendez-vous avec les médecins. Si vous êtes passés à côté, rappelons qu'elle permet d'accéder aux agendas des différents praticiens et de prendre rendez-vous avec eux directement sur le site. Plus besoin d'appeler et de passer plusieurs minutes à consulter son planning pour savoir si les dates proposées sont disponibles de votre côté. Le service s'est enrichi de plusieurs fonctionnalités au fil des ans, comme les ordonnances en ligne. Même Google s'est inspiré de Doctolib dans son moteur de recherche.

Mais malgré tous ses atouts, il reste un point sur lequel la plateforme pèche encore un peu : le paiement. Actuellement, vous pouvez régler uniquement vos téléconsultations depuis l'application mobile Doctolib. En cas de rendez-vous physique, sortir la carte bancaire ou un chéquier reste obligatoire. Plus pour longtemps. Entendu par la commission des affaires sociales du Sénat, le directeur général du site Jean-Urbain Hubau annonce l'arrivée prochaine de cette fonctionnalité attendue.

Le paiement des consultations sur l'application Doctolib arrive bientôt

“Nous sommes en train de développer un système pour que non seulement les téléconsultations puissent être payées en ligne, mais aussi les consultations physiques“, résume-t-il. On suppose que cela prendra la même forme dans les deux cas, à savoir renseigner son numéro de carte bancaire et accorder une autorisation de prélèvement. Doctolib passe pour l'instant par Stripe, solution de paiement en ligne américaine, mais elle est déjà en train d'être remplacée par une entreprise européenne dont le nom n'a pas été révélé.

Jean-Urbain Hubeau précise que “l'idée est de rendre complètement inexistant l'acte de facturer. Ou en tout cas indolore, transparent et fluide. Que ce soit via le tiers-payant ou en paiement patient“. On sait déjà que le paiement des rendez-vous en présentiel depuis l'application Doctolib ne sera pas disponible pour tous les praticiens cela dit, sans plus de précision. La fonctionnalité devrait être implémentée au deuxième trimestre 2024, suivi par le tiers-payant en fin d'année.

Source : BFMTV