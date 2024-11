DJI Osmo Action 4 : la caméra sport revient sous les 200 € chez la Fnac

Avis à celles et ceux qui sont à la recherche d'une alternative à la fameuse GoPro ! Au cours d'une offre à durée indéterminée, la Fnac propose de faire une économie de 130 euros sur l'achat de la caméra sport DJI Osmo Action 4.

À l'approche de la période de l'édition 2024 du Black Friday, la Fnac a pris la décision de baisser fortement le prix de l'Osmo Action 4. Affichée en temps normal à 329 euros, la caméra sport de la marque DJI voit son tarif diminuer à 229 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros. En plus de cette réduction, il est possible de bénéficier d'un bonus de reprise de 30 euros à valoir sur un ancien appareil. Au total, l'action cam revient alors à 199 euros.

À propos de ses points forts, l'Osmo Action 4 de DJI est une caméra sport qui enregistre des vidéos 4K/120 fps et réalise des photos de 10 MP grâce à son double écran (2,25 pouces pour l'écran principal et 1,4 pouce pour l'écran frontal). La stabilisation de l'action cam permet d'obtenir des images fluides, quels que soient vos mouvements.

Étanche jusqu'à 60 mètres de profondeur avec le boîtier, la caméra sport dispose d'une résistance accrue au froid et au chaud. Vous pouvez alors sauvegarder des vidéos avec des températures comprises entre -20 degrés et 45 degrés Celsius. Concernant la batterie, vous pouvez profiter d'une autonomie pouvant atteindre les 2h30 d'utilisation. Enfin, la DJI Osmo Action 4 est livrée avec un cadran de protection horizontal-vertical, un support d'installation à démontage rapide, une base adhésive plate, une vis de fixation, un câble PD USB-C à USB-C, un pare-soleil d'objectif et un patin antidérapant.