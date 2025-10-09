Dites adieu à l’intelligence artificielle sur votre Pixel si vous effectuez cette modification

Certains utilisateurs aiment pousser leur smartphone un peu plus loin que prévu. Mais cette liberté a parfois un prix, surtout quand il s’agit de modifier le système Android. Google vient justement de préciser les conséquences d’un déverrouillage que beaucoup pensaient sans risque.

Depuis l’arrivée des Pixel, nombreux sont ceux qui cherchent à exploiter pleinement leur appareil. Pour certains, personnaliser Android en profondeur est presque une tradition : cela commence par le déverrouillage du bootloader, puis le fameux root du système. Cette pratique, très populaire dans les débuts de l’OS, est devenue plus rare à mesure que Google a intégré davantage de fonctions avancées à son système. Pourtant, elle séduit encore les passionnés qui veulent aller au-delà des limites imposées par le constructeur.

Le bootloader, c’est le programme chargé de lancer Android dès l’allumage du téléphone. Le déverrouiller permet d’installer des versions personnalisées du système, appelées ROMs, ou d’accéder à tous les fichiers internes du smartphone. Mais cette liberté n’est pas sans conséquences : elle supprime plusieurs protections de sécurité prévues par Google. L’an dernier déjà, des utilisateurs de Pixel 9 avaient remarqué la disparition de certaines fonctions après avoir modifié leur appareil. Cette fois, la firme confirme officiellement ce comportement.

Google bloque Gemini Nano sur les téléphones au bootloader déverrouillé

Dans ses documents techniques, Google indique que Gemini Nano, la version légère de son intelligence artificielle, ne fonctionne plus sur les smartphones dont le bootloader a été déverrouillé. Ce modèle d’IA est intégré à Android 16 et peut exécuter localement certaines tâches comme la rédaction, le résumé ou la réponse automatique, sans connexion Internet. On le retrouve sur les Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 10. Son bon fonctionnement dépend d’un environnement sécurisé, ce que ne garantit plus un système modifié.

Google n’est pas le premier à restreindre certaines fonctions sur les téléphones modifiés. Sony désactivait déjà les traitements photo avancés sur ses Xperia lorsqu’ils étaient déverrouillés. Pour la plupart des utilisateurs, cette décision passera inaperçue, mais elle rappelle que les smartphones Android modernes dépendent désormais d’une sécurité logicielle renforcée. Les curieux et bidouilleurs, eux, devront choisir entre liberté totale et fonctions d’intelligence artificielle locales.