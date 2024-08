Dites adieu à cette astuce pour installer Windows 11 sur un PC non compatible, Microsoft comble la faille

Microsoft va corriger une faille permettant d'installer Windows 11 même sur un ordinateur non compatible. Une combine souvent utilisée depuis sa découverte, mais il va falloir trouver autre chose désormais.



Lors de la sortie de Windows 11 en 2021, la configuration minimale demandée pour installer le système d'exploitation fait grincer des dents. D'abord confuses, les exigences de Microsoft sont clarifiées, mais ça n'empêche pas la gronde générale. L'accent est en effet mis sur la sécurité et cela exclut des processeurs pourtant tout à fait capables sous le prétexte qu'ils ne possèdent pas de puce compatible TPM 2.0.

Il en faut plus pour arrêter les enthousiastes et très vite, plusieurs méthodes permettant d'installer Windows 11 sur un PC non compatible fleurissent sur Internet. Plus ou moins complexes, elles sont pour la plupart tolérées par Microsoft qui ne s'y attaque pas frontalement. La durée de vie de ces méthodes est cependant incertaine, l'entreprise pouvant décider de sévir à n'importe quel moment. C'est justement ce qu'elle a choisi de faire avec l'une d'elle.

Cette faille permettant d'installer Windows 11 sur un ordinateur non compatible va disparaître

Popularisée en octobre 2023, mais découverte dès 2022, une astuce consistait à ajouter une ligne de commande au fichier d'installation de Windows 11. Très simple à mettre en place, elle est utilisée régulièrement, peut-être trop. Le spécialiste Windows Bob Pony a en effet annoncé sur X (Twitter) que la version bêta Canary 27686 du système empêche le recours à cette faille. Ce n'est donc plus qu'une question de temps avant que la mise à jour soit déployée à l'ensemble des utilisateurs.

Une mauvaise nouvelle qui ne soit pas faire oublier l'existence d'autres méthodes encore fonctionnelles. La dernière en date est même extrêmement simple à utiliser, aussi ne vous privez pas si vous voulez absolument essayer Windows 11. Il est possible que face à la popularité toujours élevée de Windows 10 et la fin imminente de son support officiel, Microsoft cherche à forcer la main des utilisateurs réticents pour les faire passer sur un PC plus moderne. Pas sûr que la méthode ait l'effet escompté cela dit.