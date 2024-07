Le disque SSD externe Crucial X6 1 To est à 64,99 € pendant les soldes

Profitez de la période des soldes d'été pour vous procurer un disque SSD externe avec une bonne capacité de stockage. Actuellement, les sites Amazon et Cdiscount proposent le très bon Crucial X6 de 1 To sous les 65 euros.

Amazon et Cdiscount profitent des soldes d'été 2024 pour permettre à leurs clients respectifs de s'offrir un disque SSD externe en promotion. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 80 euros au cours de ces trente derniers jours, le Crucial X6 d'une capacité de stockage de 1 To est vendu par les deux sites e-commerce au tarif réduit de 64,99 euros. Pour information, le produit high-tech dispose d'une garantie de trois ans de la part du constructeur.

Proposé dans un coloris noir, le Crucial X6 lié au bon plan Amazon/Cdiscount (référence CT1000X6SSD9) est un disque SSD portable qui a l'avantage d'être compatible avec les ordinateurs fonctionnant sous Windows et macOS. Équipé d'une interface USB-C 3.1 Gen 2 permettant un débit de transfert de données de 10 Gb/s, l'accessoire dispose de vitesses de lecture pouvant atteindre les 800 Mo/s. Prêt à l’emploi avec l’USB-C, le SSD Crucial X6 a été testé pour résister à une chute de 2 mètres, aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes. Pour terminer, l'accessoire mesure ‎6.9 x 1.1 x 6.4 centimètres et affiche un poids de plus de 40 grammes.