USB 4 : c’est sûr, il affichera jusqu’en 16K et sera compatible Display Port 2.0

L’USB 4 assure un affichage jusqu’en 16K et une compatibilité Display Port 2.0. La VESA a par ailleurs annoncé la disponibilité du nouveau standard de câble pour écran, avec une nouvelle spécification dédiée à l’USB 4.

Le Display Port 2.0, le standard des câbles des écrans 8K et plus, est enfin disponible dans sa version finale. La VESA, pour Video Electronics Standards Association, vient d’officialiser la nouvelle ce mercredi 29 avril. Pour rappel, le Display Port 2.0 a été présenté en juin 2019 et promettait la prise en charge simultanée de deux écrans 8K en 60 Hz et HDR non-compressé, ou bien d’un écran 8K en 120 Hz et HDR.

Par ailleurs, le Display Port 2.0 se prépare également pour l’avenir, avec le support d’ores et déjà annoncé de la 16K HDR non compressée en 60 Hz. Une prise en charge appréciable, notamment pour les besoins de la réalité virtuelle et augmentée. Sans surprise, le Display Port 2.0 propose une bande-passante trois plus élevée que le Display Port 1.4, avec un débit vidéo maximal annoncé de 80 Gbps.

Ce vitesse de transmission est rendue possible par quatre lignes à haute vitesse directement intégrées au câble, chacune prenant en charge jusqu’à 19,36 Gbps. En outre, le Display Port 2.0 prend également en charge l’USB 4, une norme qui enterre l’USB 3.2 en triplant les performances de bande-passante et en réduisant la consommation énergétique.

À lire également : USB 4 – les premiers appareils compatibles arrivent en 2020

Une future norme universelle

L’USB 4 offrant jusqu’à 40 Gbits et le Display Port 2.0 80 Gbits, comment cela fonctionnera-t-il ? Pour ce faire, VESA a développé une nouvelle spécification appelée Display Port Alt Mode 2.0. Comme le Display Port 2.0 n’envoie que des données à sens unique de votre PC vers votre moniteur, cette spécification Alt Mode 2.0 va remapper les broches de données de l’USB-C pour qu’elles fonctionnent dans une seule direction, doublant ainsi les vitesses de transmission.

Ce Alt Mode 2.0 prendra donc en charge les câbles USB 4 standard. Et comme l’USB 4 est basé sur le protocole Thuderbolt 3, l’USB 4 est clairement destiné à devenir une norme de connexion universelle (les anciennes normes USB 2.0 et 3.2 sont rétrocompatibles) pour les smartphones et les PC. Un futur incontournable pour le « docking, le jeu vidéo, la réalité augmentée et virtuelle, et les écrans HDR professionnels » comme le précise VESA.

Source : engadget