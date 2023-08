Disney teste la fin du partage de comptes, l’autonomie de la Tesla Model Y remise en cause, c’est le récap

Disney teste à son tour la fin du partage de comptes, l'autonomie de la Tesla Model Y mise à mal dans une étude, un écran LCD seulement sur la Nintendo Switch 2, c'est le récap des principales actualités du mardi 2 août 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mardi 2 août 2023 ? Tout d'abord, nous avons publié dans nos colonnes notre test complet du Galaxy Z Flip 5, l'un des derniers smartphones pliables de Samsung. Loin d'être un flop, l'appareil brille grâce à ses finitions impeccables, son design léger et compact, son écran externe de grande taille ou encore sa dalle principale parfaitement calibrée.

Dans un tout autre domaine, nous avons également évoqué la popularité persistante de Windows 10 face à Windows 11. Si le dernier OS de Microsoft ne cesse de gagner des parts de marché, son précédent système d'exploitation reste toujours majoritaire avec 71% de PDM. Ce mardi 2 août 2023, vous avez aussi pu découvrir cette histoire édifiante sur le FBI. En effet, l'agence fédérale américaine a enquêté pour découvrir le nom de l'institution qui s'était servie d'un spyware illégal aux Etats-Unis. Comble du comble, il s'agissait du FBI.

Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait impérativement retenir ce mardi 2 août 2023.

Disney teste le partage de comptes

Après Netflix, Disney envisage à son tour d'interdire le partage de comptes sur Disney+, ou du moins de le limiter. En effet, la firme aux grandes oreilles a d'ores et déjà débuté des tests sur le marché indien. La méthode est plus souple que celle employée par Netflix et consiste pour l'instant à limiter le nombre maximum d'appareils autorisés sur un seul compte.

Consumer Reports vient de publier les résultats d'une étude sur l'autonomie de quatre voitures électriques populaires. L'occasion de constater l'impact drastique des conditions météorologiques sur l'autonomie globale, mais aussi de voir à quel point les données promises par Tesla sur la Model Y sont loin de refléter la réalité.

D'après de nouvelles informations partagées par le site VGC, la Nintendo Switch 2 se contenterait d'un écran LCD au lieu d'une dalle OLED. Pour le constructeur, il s'agirait d'une mesure essentielle pour faire des économies sur la chaîne de production, au profit d'une plus grande capacité de stockage interne.

